Disturbios y saqueos en el centro de Chicago

Chicago, en el norte de Estados Unidos, fue escenario de choques e intercambio de disparos entre uniformados y una multitud de personas que saquearon tiendas del centro de la ciudad en la noche del domingo ,9 de agosto del 2020, informó este lunes la policía.

Los medios locales, que citan a la policía, dijeron que hubo más de 100 arrestos y que 13 agentes resultaron heridos en medio de los disturbios que incluyeron rotura de vidrieras y saqueos a tiendas de lujo.



“Hubo disparos contra la policía que respondió con fuego”, tuiteó el portavoz de la policía de Chicago, Tom Ahern, quien no obstante indicó que ningún oficial había resultado herido en ese intercambio.



La prensa local dijo que las autoridades no estaban seguras respecto a qué desató los disturbios, que se produjeron tras informarse de un tiroteo policial en el barrio de Englewood.



Escombros salpicaban el estacionamiento de una tienda de productos electrónicos Best Buy, de donde la gente cargaba mercadería en sus vehículos, mientras que una tienda Apple tenía la vidriera rota.



La oficina de Tránsito de la ciudad suspendió todos los servicios de tren y autobús a la zona del centro a pedido de las autoridades de Seguridad Pública. Los puentes de ingreso a la ciudad también fueron cerrados para limitar el acceso.



Las protestas contra el racismo y la brutalidad policial estallaron a lo largo y ancho de todo Estados Unidos tras la muerte en Minneapolis el 25 de mayo del ciudadano negro George Floyd a manos de un policía blanco.