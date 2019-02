Disturbios en hotel antes de rueda de prensa de legislador Ronny Aleaga

LEA TAMBIÉN

Un grupo de ciudadanos ocasionó disturbios en los exteriores de un hotel en el centro de Guayaquil. Ocurrió minutos antes de las 09:30, cuando estaba prevista una rueda de prensa del asambleísta del correísmo, Ronny Aleaga, para detallar denuncias por supuesta corrupción.

A las 09:00 de este miércoles 27 de febrero del 2019 varias personas se acercaron a la puerta principal del hotel y bloquearon el ingreso. Luego lanzaron huevos a los periodistas y camarógrafos que llegaban para cubrir el evento y a la fachada del edificio.



La Policía Nacional llegó para dispersar al grupo que gritaba consignas “fuera corruptos” y “devuelvan la plata”. Pese a la presencia policial los manifestantes no se marcharon y continuaron protestando.



Eso impidió que el legislador pudiera acceder al sitio para la rueda de prensa. Finalmente se trasladó a la Casa Legislativa de Guayas, pasadas las 11:00, unas cuadras más adelante.



Ahí rechazó las agresiones. Comentó que personal de su equipo, colaboradores y simpatizantes, fueron impedidos de entrar al hotel. “Estos hechos son reprochables y no garantizan el Estado de derecho”.



Según el legislador, los incidentes se dieron para impedirle que informara sobre sus denuncias por supuesta corrupción en contra del presidente Lenín Moreno. Dijo que había viajado a España para documentar un caso que investiga. En Madrid presentó dos denuncias por presunto por cohecho, organización delictiva, fraude fiscal y blanqueo de capitales, pero no entregó ningún documento a los medios.



El presidente Moreno se refirió al tema la noche del martes. Negó tener vínculos con empresas radicadas en paraísos fiscales, al referirse a una información difundida como 'El Laberinto Offshore del Círculo del Presidente'.



Además, señaló que hay una campaña de desestabilización dirigida por exmandatario Rafael Correa. También señaló que quienes lo señalan "tendrán que sustentar" las denuncias en el campo judicial y "no seguir con la vocinglería en redes y medios de comunicación”.