Distribuidores de mascarillas priorizarán a los hospitales; hay locales desabastecidos

En la puerta de la distribuidora Marlene Espinoza, ubicada en las calles Chile y Chimborazo, en el Centro Histórico de Quito, uno de los vendedores advertía con voz alta: "No hay mascarillas, ni gel, ni jabón líquido".

Aún así, algunas de las personas que hacían fila en la vereda para entrar, se quedaron. Otros continuaron su recorrido este domingo 1 de marzo del 2020, en búsqueda de mascarillas y gel antibacterial, luego de que ayer se conoció del primer caso de coronavirus en el país.



Patricia Morales y Miriam Roldán, que estaban en la fila de este local, comentaron que aprovecharían la salida para comprar utensilios de aseo y alcohol, porque escucharon que, para evitar el contagio del coronavirus, "es importante desinfectar las cosas y tener más aseo", dijo Morales.

Ella llegó en la mañana al Centro Histórico y hasta las 10:30, entró a tres locales, ninguno tenía mascarillas.



En varias farmacias y locales de implementos de aseo personal, en ese sector, se leía el mismo letrero: "no hay mascarillas". Antes de que se agotaran, se vendían cajas de 50 y 100 unidades por USD 4,50 y USD 6,50.

Oswaldo Rodríguez, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim), reconoció que hay una "muy alta demanda" de mascarillas por la preocupación generada desde ayer, y añadió que las tres distribuidoras que son parte del gremio, informaron que todavía tienen stock de mascarillas, pero no precisó un número.



Rodríguez señaló que los agremiados están atentos a cómo evolucionará la demanda estos días, pero "se va a priorizar la venta a las casas de salud, porque es ahí donde hay más riesgos y no pueden estar desabastecidos".

Las mascarillas de tipo médico que se recomiendan para prevenir este virus se conocen como N95 y se importan de China, EE.UU. y algunos países de Europa, por lo que si se requieren nuevas importaciones, estas tardarán varios días, añadió el vocero de Asedim.



En la Distribuidora Moreira, Julio Moreira contó que ayer en unas horas se agotaron las mascarillas que tenía el local, puesto que el viernes pasado no llegó el pedido que habían realizado. "No esperábamos que pasara esto el sábado, nos sorprendió", dijo.



Él contó que mañana está previsto hacer un nuevo pedido a su distribuidor y tener el producto el martes en vitrinas. "Esperemos que nos vendan y no nos suban de precio, para no tener que salir con pérdidas nosotros".



A farmacias Fybeca y Sana Sana, de Corporación GPF, los proveedores les informaron ayer que sus pedidos estarían en el país durante las siguientes semanas. En estas farmacias, las mascarillas casi se terminaron ayer por la tarde. "Estamos haciendo todos los esfuerzos por recuperar los niveles regulares", dijo la Corporación.

Además, se redujo sustancialmente la vitamina C y alcohol en gel, "que está siendo repuesto en puntos de venta de manera normal", acotó la empresa.



En Farmaenlace, que tiene las farmacias Medicity y Farmacias Económicas, informaron que desde ayer no tienen mascarillas y que desconocen cuándo podrán reponer en perchas la cantidad de producto.