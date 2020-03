Tres puntos marcan distancias entre bases y dirigencia de la Conaie

LEA TAMBIÉN

El último consejo ampliado de gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) estuvo marcado por la definición de las posturas ideológicas respecto a tres temas.

El apoyo a la candidatura de María Fernanda Espinosa a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la injerencia de grupos externos y las elecciones 2021 evidenciaron las discrepancias que afronta el movimiento indígena.



El consejo de gobierno que se realizó el jueves 12 de marzo del 2020 en Baños (Tungurahua) no solo fue el espacio para zanjar las diferencias. También fue el momento en el que se evidenciaron las posiciones entre las bases y la dirigencia indígena.



Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), dijo que hay que conocer la historia y la reunión entre las regionales que conforman la Conaie “sirvió para que se realice un debate ideológico”.



Fueron casi 12 horas en las que las bases y la dirigencia discutieron sobre la situación actual del movimiento. El punto de mayor divergencia fue el apoyo público que se emitió mediante un comunicado firmado por el presidente de la organización, Jaime Vargas, a la propuesta de Espinosa.



El lunes pasado, Carlos Tagua, presidente de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich), organización de base de la Ecuarunari, señaló que el apoyo a Espinosa no fue consensuado. También denunció injerencia de grupos externos en el movimiento indígena. Esa posición la sostuvo también en la asamblea del jueves.

Hasta el Centro de Formación Cristiana llegaron representantes de las tres regionales que conforman a la Conaie para participar del Consejo.

Salvador Quishpe, vocal del Comité Ejecutivo de Pachakutik, también criticó ese comunicado. “No me parece bien, porque es parte del grupo político del correísmo, morenismo, socialcristianismo que apoyaron la entrega de territorios a las empresas mineras”.



Quishpe dijo que durante la asamblea solicitaron explicaciones y correctivos, pero que “eso no significa que se resquebrajó el movimiento indígena”. Añadió que “se debe evaluar el nivel de responsabilidad del presidente Jaime Vargas”.



Vargas señaló que el apoyo se basa en la propuesta de Espinosa no en su figura. “Plantea trabajar y si es posible construir una plataforma de lucha y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas”.



Para el catedrático universitario Napoleón Saltos, la toma de este tipo de decisiones, sin que sean consultadas en una asamblea, es lo que ocasiona discrepancias. Para Saltos, este no es un indicador de que exista una división en la Conaie.



El denominado mariateguismo volvió a aparecer en la discusión al interior de la organización indígena. El mismo Tagua lo puso sobre la mesa cuando señaló que ya hubo problemas en la asamblea de la Ecuarunari, del 6 de marzo.



El mariateguismo es una corriente marxista que sigue los principios del indigenista peruano José Carlos Mariátegui, quien proponía a inicios del siglo XX que el marxismo en América Latina no debía basarse en las relaciones socioeconómicas del proletariado (europeo), sino en la realidad del indígena de la región.



Tagua relató que se propuso una resolución para rechazar la injerencia del denominado mariateguismo. “Iban a poner: rechazamos la injerencia de ese movimiento. Algunitos saltaron y dijeron que no, que, si es así, entonces que también pongan en contra de Creo y del Partido Social Cristiano. Cuando se dijo que también se los ponga, tampoco aceptaron”.



Iza se refirió a este tema y señaló que no hay posibilidad de que haya fuerzas externas con posturas de izquierda o derecha. También negó que exista el mariateguismo.



“El movimiento indígena nació con una propuesta política e ideológica. Nuestros referentes son Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña que se declararon comunistas. Es importante el tema porque tenemos identidad cultural pero también de clase”, señaló.



Finalmente, el tema electoral se zanjó con la resolución de convocar al congreso nacional de Pachakutik, brazo político de la Conaie. Ese será el espacio en el que se determinarán los candidatos para el 2021.



Ante las posturas que criticaban una posible alianza con el correísmo, el movimiento indígena también tomó posición y descartó una alianza con el expresidente Rafael Correa.



Para Saltos, las resoluciones de la Conaie deben ser la base para analizar la postura de la organización. Para el experto, las declaraciones sobre división o injerencia terminan como posiciones personales que se diluyen en las asambleas.



Iza señaló que aplican una democracia comunitaria donde la mayoría decide. “Ninguna provincia puede tener vocería individua”, manifestó.



En contexto



El movimiento indígena define su postura para las elecciones 2021. En ese marco se han evidenciado discrepancias que intentaron resolverse con la decisión de la mayoría en una asamblea. Ahora apuntan al congreso nacional que organizará Pachakutik.