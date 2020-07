El distanciamiento social no se cumple en todos los tramos del ciclopaseo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Como todos los domingos, la mañana de este 5 de julio del 2020, decenas de ciclistas recorrieron la ciudad a través de la ciclovía. En el sur y centro de la ciudad la escasa presencia de ciclistas contrastó con una afluencia mayor en el sector norte, sobre todo, en el tramo comprendido entre la avenida Patria y el redondel de El Labrador.

Este Diario pudo constatar que la mayoría de ciclistas circulaba con mascarilla, pero hay tramos en los que no respetan el distanciamiento social, como sucede en los lugares donde se han colocado carpas. Allí la gente se detiene a revisar sus bicicletas y no mantiene una distancia de dos metros.



Guillermo Abad, de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), explica que la institución realiza un control en las intersecciones de la ruta, con el fin de fomentar el distanciamiento seguro. Añade que la presencia de ciclistas no solo se ha incrementado en el paseo dominical sino a lo largo del resto de días de la semana.



Desde el 14 de junio, cuando se reanudó el ciclopaseo dominical en Quito, los ciclistas están autorizados a recorrer la ciudad de 08:00 a 14:00 manteniendo las medidas de precaución señaladas por las autoridades sanitarias.