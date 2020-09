Nuevas disposiciones para el uso de parques en Quito a partir del domingo 13 de septiembre 

LEA TAMBIÉN

Las actuales restricciones en los 15 parques metropolitanos y 1 872 barriales que hay en Quito se mantendrán hasta el 12 de septiembre. Ese día finalizará el estado de excepción con el que el Gobierno enfrenta la emergencia sanitaria.

La Secretaría de Seguridad del Municipio informó ayer que se trabaja en las medidas que se adoptarán a partir del 13, para regular las actividades al aire libre. Con el fin del estado de excepción ya no se podrán limitar la asociación de personas y la libre movilidad.



La Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) espera que antes del 13 de septiembre, el COE nacional y el metropolitano definan medidas.



Santiago Guarderas, vicealcalde, informó que el COE metropolitano tenía previsto reunirse la tarde de ayer para tratar este y otros temas relacionados con las nuevas disposiciones. Hasta el cierre de la edición el COE seguía reunido.



Entre otros puntos se analizará las condiciones en las que se podrá utilizar los parques, la apertura de canchas, juegos infantiles y el aforo en cada uno de esos espacios.



También si se permitirán los deportes de contacto y actividades que dejen de ser solo individuales.



Sin embargo, lo que si se mantendrá, según el Municipio, son las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla y el distanciamiento.



El 3 de junio, el COE metropolitano resolvió habilitar la apertura de parques, una vez que la capital pasó al amarillo. Desde esa fecha continúan prohibidos los deportes en grupo y de contacto. Además, se mantiene la restricción de uso en las áreas de juegos infantiles y canchas, así como la obligación de usar mascarilla.



¿Qué está permitido? Están activadas las áreas para caminar, trotar, correr y realizar actividades deportivas individuales, con distanciamiento físico obligatorio.



Los parques metropolitanos están habilitados de miércoles a domingo, de 07:00 a 15:00, con un aforo máximo del 30% de su capacidad.



La Epmmop ha detectado tres problemas en estas áreas recreativas. En los controles se ha evidenciado de manera recurrente el mal uso de la mascarilla, no respetar el distanciamiento y la utilización de espacios restringidos, señala Juan Francisco Landázuri, gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes.



Carolina González asiste los domingos al parque Bicentenario, ubicado en el norte, para hacer ejercicio. Señala que hay gente que no guarda el distanciamiento y se reúne en zonas del parque para comer o jugar.



“En el área de los niños no hay ninguna restricción. Los juegos se pueden utilizar. Tampoco hay ninguna medida de seguridad a la entrada”.



Solo en el ingreso de dos parques metropolitanos se toma la temperatura de los usuarios. Landázuri señala que en Las Cuadras y Fundeporte, en el sur, hay personal que entrega gel y mide la temperatura.



Esa decisión se adoptó debido a que ambas áreas se ubican en las zonas del sur en donde se reporta el mayor número de contagios por covid-19.

Los guardaparques, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano realizan operativos conjuntos.



Entre el 16 de julio y el 26 de agosto se ejecutaron 68 intervenciones en 11 parques. Entre ellos están metropolitanos como el Bicentenario, La Carolina y Guangüiltagua. También en los barrios Suiza, Santa Ana y el Parque Inglés.

En ese lapso se reportaron 46 eventos por aglomeraciones, 56 exhortos para cumplir con las medidas de bioseguridad y 30 notificaciones por no usar mascarillas. La Carolina es el parque con más llamados de atención por aglomeraciones (18) y no uso de mascarilla (18).



Este fin de semana, los agentes metropolitanos realizarán operativos en los parques metropolitanos para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



En los parques barriales también hay actividades. Sin embargo, uno de los inconvenientes que enfrentan los usuarios es el mal estado en el que se encuentran. En el barrio Matovelle, en el centro-norte, el área verde luce descuidada, con basura y maleza.

Con el inicio de la emergencia sanitaria, los trabajos de mantenimiento se paralizaron. Landázuri señaló que desde el 3 de junio se retomaron. Hasta el momento se ha intervenido en 524 hectáreas. 280 corresponden a los parques metropolitanos y 244 a los barrios.