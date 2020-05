Disposición del Ministerio de Trabajo regula jornada laboral el lunes 25 de mayo, pese a ser feriado nacional

LEA TAMBIÉN

"Con el fin de reactivar con prontitud la economía del país", el Ministerio de Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial No. MDT- 2020 - 0118, firmado el viernes 22 de mayo del 2020, que regula la jornada laboral del lunes 25 de mayo, que corresponde al asueto por la Batalla de Pichincha.

"El objeto del presente acuerdo es expedir las directrices para que

los servidores públicos y los trabajadores del sector privado puedan acordar con la máxima autoridad institucional y con su empleador, respectivamente, laborar el día 25 de mayo de 2020, con el fin de reactivar con prontitud la economía del país, precautelando los derechos del trabajador", dice el Acuerdo.



Además señala que "en virtud de la emergencia sanitaria declarada como consecuencia de la pandemia del coronavirus covid-19", este acuerdo abarca a las "instituciones del sector público" y al "sector privado".



Para los servidores públicos, "cuyas jornadas laborales estuvieron suspendidas de manera emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria ante la pandemia del covid-19, podrán acordar con la máxima autoridad institucional laborar de manera presencial o teletrabajar de conformidad con sus actividades el día 25 de mayo del 2020, con el fin de aportar con la reactivación económica del país, de acuerdo con los lineamientos determinados por el Centro de Operaciones de Emergencia - COE Nacional para la reactivación laboral de los cantones autorizados. Los servidores públicos que opten por laborar durante el día antes indicado recuperarán por dicha fecha el equivalente a dos días (2) de las jornadas que estuvieron suspendidas como consecuencia de la pandemia del coronavirus covid-19".



En cuanto al sector privado. "Los trabajadores cuyas jornadas laborales estuvieron suspendidas de manera emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria ante la pandemia del covid-19, podrán acordar con su empleador laborar de manera presencial o teletrabajar de conformidad con sus actividades el día 25 de mayo del 2020, con el fin de contribuir a la reactivación económica del país, de acuerdo con los lineamientos determinados por el Centro de Operaciones de Emergencia - COE Nacional para la reactivación laboral de los cantones autorizados".



Los trabajadores que opten por laborar durante el día antes indicado, recuperarán por dicha fecha el equivalente a dos días (2) de las jornadas que estuvieron suspendidas como consecuencia de la pandemia del coronavirus covid-19, dice el Acuerdo.



El próximo lunes 25 de mayo del 2020 es descanso obligatorio en el Ecuador por la celebración de la Batalla de Pichincha, de acuerdo a la Ley de Feriados de Ecuador.



La normativa explica que si la festividad ocurre un domingo, el día libre pasará automáticamente al lunes siguiente.



El acuerdo para regular la jornada laboral del día lunes se da a pesar de que el Ministerio de Trabajo ratificó el jueves 21 de mayo que el feriado se cumpliría tal como estaba previsto en el calendario de feriados del 2020.



La ministra María Paula Romo, en una entrevista en Radio Centro, había señalado que el lunes 25 de mayo no será feriado, ya que es necesario trabajar.



"No, el país no puede soñar en feriados por mucho tiempo más, tampoco hablar de paros, lo que necesita el país es trabajo, esfuerzo".



Además, Romo dijo que no habrá feriados en los próximos meses, pero que eso deberá regularlo el presidente de la República Lenín Moreno.