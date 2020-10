Dispensarios del IESS, a cargo del seguimiento a pacientes con covid-19

LEA TAMBIÉN

En sus centros de salud, el Seguro Social ha mantenido la atención presencial en medicina general, familiar, odontología y laboratorio clínico. Y se ha encargado del seguimiento de pacientes contagiados con covid-19, asintomáticos y con afecciones leves, que no requieren hospitalización.

Así, por ejemplo, en el Centro de Salud tipo A, ubicado en Amaguaña, se trató Santiago C., de 41 años. Contó que se infectó de SARS-CoV- 2 hace dos meses debido a su relación cercana con un familiar que estuvo contagiado.



“Llamé al 140, del IESS, y me dieron cita médica en el Centro de Salud de Amaguaña, en donde me atendieron y entregaron la medicación. Una doctora me llamaba constantemente para verificar cómo me encontraba”, relató.



Grace Cruz, médica tratante de pacientes positivos, indicó que el seguimiento y observación de estos pacientes se realiza a través de teleconsulta y en ciertos casos, de acuerdo a la situación, se brinda asistencia presencial.



A Santiago C. -comentó la médica- le realizaron el hisopado nasofaríngeo (prueba de PCR, diagnóstica). Como el resultado fue positivo se mantuvo en aislamiento domiciliario. El centro de salud le envió el medicamento para controlar la sintomatología.



“Con fármacos reaccionó favorablemente, no presentó complicaciones. Quince días después se le volvió a valorar, estuvo mejor y se le dio el alta”, recordó la doctora Cruz.

En Pichincha se concentra más del 34% de contagiados. En la provincia, el 20% de los resultados de pruebas PCR ha salido positivo en las últimas cuatro semanas.



Durante la emergencia sanitaria, en Amaguaña, han recibido a los asegurados, señaló la médica, bajo estrictas medidas y protocolos de bioseguridad. A través de consultas virtuales han atendido a 1 463 personas.



En este dispensario de Amaguaña también han atendido a domicilio a 607 pacientes. Y se ha entregado, en sus hogares, los medicamentos a pacientes en situación de vulnerabilidad, por avanzada edad o enfermedades crónicas. De esto se encargaron los Técnicos Operativos de Apoyo (TOA).