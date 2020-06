Ministro Oswaldo Jarrín discutió con el asambleísta René Yandún durante comparecencia legislativa

LEA TAMBIÉN

“Usted le ha hecho un grave daño y perjuicio a las Fuerzas Armadas y algún día tendrá que responder”. Con esas palabras el asambleísta René Yandún (BIN) arremetió contra el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, durante una comparecencia virtual efectuada este viernes, 5 de junio del 2020.

El también General en servicio pasivo del Ejército acusó al Ministro de haber actuado con “prepotencia y vanidad” al haber promulgado el acuerdo ministerial 179 sobre el uso progresivo de la fuerza por parte de militares.



El altercado se dio durante una sesión virtual en la Comisión de Soberanía, Seguridad y Relaciones Internacionales de la Asamblea, de la que Yandún es vicepresidente.



El legislador insistió en que dicho acuerdo se va en contra de las Leyes vigentes, aunque el Ministro adujo que se trata de una actualización del Manual de Derecho de Operaciones Militares y que se ajusta a manuales de la Cruz Roja y otros organismos internacionales.



Jarrín le increpó a Yandún por haber llevado a la Comisión "una recopilación de todas las frustraciones, resentimientos" desde pensiones que no se pagan hasta el cambio del jefe del Comando Conjunto, según dijo.



"Señor Ministro, yo no soy puesto a dedo, yo no soy circunstancial, acuérdese que yo salí del Ejército, de Fuerzas Armadas por denunciar a un Presidente de la República por corrupción", replicó el asambleísta.



Yandún recordó que él ha ocupado varios cargos de elección popular, como Prefecto de Carchi, por tres ocasiones, y asambleísta, por dos oportunidades.



Además, el legislador señaló que parte del contenido del acuerdo ministerial se debate en la Comisión como parte de las reformas al Código de Seguridad del Estado, que todavía no cuenta con un informe favorable.



"La Ley orgánica de organización de las instituciones públicas no le funcionó, pero a mí sí me funcionó como Ministro, probablemente por la prepotencia que tengo", ironizó el Ministro.



Señaló que "no hay discrecionalidad, no hay abuso, hay planificación" para que los militares puedan contener casos de violencia extrema con este instrumento. El Ministro Jarrín sostuvo que el uso de armas de fuego sería el último recurso en caso de que se ponga en riesgo la vida o bienes estratégicos del Estado.



El Secretario de Estado se tomó más de una hora para explicar el alcance del documento, pero no logró que asambleístas como César Carrión (Creo), coronel en servicio pasivo de la Policía, despejen sus dudas sobre su constitucionalidad.

El presidente de la Comisión, Fernando Flores (Creo), abrió la posibilidad de que la Asamblea, con una resolución del Pleno, haga una consulta a la Corte Constitucional.