Disculpas públicas de la defensoría del pueblo a los 10 de Luluncoto, Yaunidos y periodistas de medios de comunicación

Aproximadamente a las 18:00 de este lunes 24 de septiembre del 2018, la Defensoría del Pueblo realizó el acto de disculpas a los 10 de Luluncoto, Yasunidos y a periodistas de los medios de comunicación, por la violación de sus derechos en los casos de acoso, estigmatización y abuso de poder.

Este evento tuvo como fin, que el reconocimiento sea el camino de restitución de los derechos para estos tres casos emblemáticos. Gina Benavides, Defensora del Pueblo encargada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio, añadió que estos actos de omisión de derechos “reflejan un grave problema estructural en el país, durante diez años en que la defensa y protección de los derechos humanos, no se cumplió”.



La funcionaria manifestó sus disculpas en nombre de la institución, por las acciones y omisiones inconstitucionales que dieron base a un proceso de silencio y omisión de derechos de los ciudadanos, particularmente, por no recibir la atención defensorial oportuna y eficaz.



Jorge Espinosa, representante de Yasunidos, mencionó que como activistas buscan la conservación de la naturaleza y sus derechos. Asegurá que esta lucha los llevo a soportar acusaciones de criminalización, sabotaje, difamación y en algunos casos supuestas acusaciones de terrorismo.



Ante estas disculpas institucionales, Gina Benavides pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE), empezar con el proceso de reactivación y verificación de firmas que presentó el colectivo para impulsar una Consulta Popular en el 2014. A su vez, pidió al Cpccs, reconocer y legitimar la participación de Yasunidos en la el marco de derechos humanos y de la naturaleza en el país.



Las disculpas también fueron dirigidas en el caso de los 10 de Luluncoto, quienes fueron arrestados en el 2012 con cargos de tentativa de incitación al terrorismo, cuando se reunían en un departamento en el sur de Quito.



Abigaíl Egas, representante de este grupo, manifestó que acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que “se asiente un precedente, para que no existan más perseguidos políticos, ni se manipule la justicia en beneficio de poder”.



Se entregó una resolución emitida por la Defensoría del Pueblo para la vocal Angélica Porras, del Consejo de la Judicatura, y a Jeannine Cruz, asambleísta, para establecer medidas en las reformas y código orgánico penal.

Por último, La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), como representante de los periodistas, recibió las disculpas públicas de esta entidad, en defensa de la libertad de expresión y al libre ejercicio de profesión.