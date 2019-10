La líder de Hong Kong se disculpó por rociar de azul una mezquita

LEA TAMBIÉN

La líder de Hong Kong, Carrie Lam, se disculpó este lunes 21 de octubre del 2019 ante la comunidad islámica de la ciudad después de que la policía rociara con un camión antidisturbios de líquido azul una icónica mezquita, en medio de la masiva protesta antigubernamental del domingo.

La política visitó la mezquita de Kowloon por la mañana, acompañada por el jefe de la policía, Stephen Lo, y se reunió con varios líderes de la comunidad musulmana local para examinar la acción policial, que ha conmocionado a la comunidad musulmana local.



Tras la reunión, los líderes de la comunidad dijeron a los periodistas que los dos funcionarios del gobierno describieron la acción policial como un "accidente".



Esta fue la primera vez que la comunidad islámica de Hong Kong, que consta de unos 300 000 musulmanes (incluidos 150 000 indonesios y 30.000 paquistaníes), se vio afectada por el movimiento de protesta antigubernamental que dura ya varios meses y que tiene sumida a la ciudad semiautónoma en una severa crisis política.



La puerta y los escalones del complejo blanco de 170 años fueron manchados con un tinte azul brillante y varias personas resultaron heridas.



"Se disculparon sinceramente. Esto no fue intencionado", dijo Zoheir Tyebkhan, presidente de los Fideicomisarios Incorporados del Fondo de la Comunidad Islámica de Hong Kong.



"Creo que la policía es muy consciente de que somos una comunidad muy pacífica aquí. Creo que podemos aceptar lo que la policía está diciendo. No había razón para que vinieran aquí y dañaran la mezquita", añadió.

El supuesto error se cometió el domingo por la tarde, cuando decenas de miles de manifestantes se presentaron a una manifestación antigubernamental no aprobada por la policía.



Antes de la protesta, activistas en favor de la democracia habían señalado que no vandalizarían la mezquita de Kowloon, a pesar de que algunos internautas sugirieron hacerlo como un acto vengativo después de que un destacado activista fuera atacado el pasado miércoles por un grupo de sudasiáticos.



Durante la protesta del domingo, algunos manifestantes se pararon frente a la mezquita para proteger el complejo, ubicado en la zona turística de Tsim Sha Tsui en Kowloon. Levantaron pancartas que decían "Sé amable con la religión".



Aproximadamente dos horas después de que comenzara la concentración, un vehículo con cañones antidisturbios se detuvo frente a la mezquita y la roció con el líquido azul, que está destinado a facilitar la identificación de los manifestantes.



Entre los rociados figuraba Mohan Chugani, expresidente de la Asociación India, quien no acepta la explicación de las autoridades a pesar de que Carrie Lam lo telefoneó para disculparse el lunes por la tarde.



"Estamos enojados y tristes. Este edificio lo es todo para nosotros. Pero el problema es que había entre cuatro y cinco académicos dentro de la mezquita que están incuestionablemente a favor del Gobierno y la policía. Son personas poderosas", apuntó a Efe un hombre musulmán de Hong Kong.

Durante la manifestación del fin de semana, algunos manifestantes arrojaron cócteles molotov en una estación de policía, prendieron hogueras en las calles, dañaron los semáforos y destrozaron estaciones de metro y tiendas en Kowloon.



Aunque Lam retiró formalmente a principios de septiembre una controvertida propuesta del gobierno sobre la extradición de Hong Kong a China continental que provocó el movimiento, los manifestantes se niegan a detener lo que consideran una lucha por una mayor democracia y contra la creciente invasión de Pekín a sus libertades civiles.