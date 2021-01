Los dirigentes del transporte pesado de Santo Domingo de los Tsáchilas informaron que habrá un alza de 12,74% para los fletes

El sector de la transportación pesada en Santo Domingo de los Tsáchilas anunció un alza en el costo de los viajes en esa provincia del occidente del Ecuador.

Este miércoles 13 de enero de 2021, el gremio informó que la tarifa para trasladar la producción se hará con un incremento de un 12,74%.



Según el presidente de la Unión Provincial del Transporte Pesado, Fernando Ortiz, es resultado de una autorización dada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que no tiene carácter de mandatorio.



“Nosotros dependemos de la oferta y demanda y por eso esta semana vamos a socializarla con los generadores de carga como los empresarios con quienes vamos a trabajar en este tema. Una vez concretado el tema esperamos poner en vigencia la tarifa la próxima semana”.



En Santo Domingo hay 8 500 transportistas que esperan los acuerdos para adicionar ese valor a los recorridos que contratan con sus clientes.



El gremio asegura que esta decisión se basa en un diálogo mantenido con el Gobierno, para atenuar el impacto que les supone el sistema de bandas, que establece la tarifa del diésel con una variación a la baja o alza cada mes. Por ejemplo, desde el 12 de enero del 2021, el costo del galón de ese carburante está en USD 1,33, según el Decreto Ejecutivo 1 222.



El dirigente Ortiz sostiene que desde julio del año pasado hasta la actualidad el sector del transporte pesado ha resistido al asumir el costo del alza del diésel que ha sido gradual y ahora les representa un 36% más frente al tiempo en que regía el subsidio para el combustible.



Según él, se ha demostrado al régimen que el consumidor final no sentirá un impacto económico por este incremento en la tarifa del traslado de carga. “El valor que estamos aplicando solo alcanzará para cubrir los costos del combustible y no para asumir valores para repuestos, neumáticos, aceites, filtros y lubricantes”. Sobre el incremento, los transportistas pusieron un ejemplo de un viaje entre Quito y Guayaquil.



Normalmente, un flete cuesta USD 650 y a eso se cargarán USD 82. Si prorrateamos ese valor para 600 quintales de carga de arroz, por ejemplo, no le representa al empresario ni 1%, explicó el dirigente transportista, Galo Angulo.



Para él, es importante que se advierta a la ciudadanía que ese valor no tiene porqué generar un costo al precio de los productos del consumidor final porque el efecto es muy bajo.



El gobernador, Adrián Granizo, dijo que conoce sobre las reuniones que mantiene el eje económico y productivo del Gobierno con los transportistas, pero no tiene una confirmación sobre una autorización con respecto en el alza del precio de los viajes.