Reclamos entre Presidente de la Conaie y el Coordinador de Pachakutik al evaluar elecciones generales

Un intercambio de reclamos se dio este martes 9 de marzo de 2021 entre el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, y el coordinador de Pachakutik, Marlon Santi, al evaluar los resultados de los comicios generales.

Ocurrió durante la asamblea extraordinaria de la Confeniae, una de las filiales del movimiento indígena, en Puyo (Pastaza), en la víspera del consejo ampliado presencial que instalarán los dirigentes en Guaranda (Bolívar) para discutir lineamientos para el balotaje.



Santi reclamó a Vargas por haber señalado que “todo está consumado” y que a la segunda vuelta electoral no irá su coideario de Pachakutik, Yaku Pérez, sino Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo).



“Mentira. La última palabra en estas elecciones la tiene el Tribunal Contencioso Electoral”, enfatizó el coordinador de Pachakutik, en referencia a que esta instancia debe decidir sobre el pedido de recuento de votos.



Santi reclamó a Vargas por no unirse a los reclamos de Pachakutik para pedir transparencia en el proceso electoral. “Tú pusiste a la compañera Diana Atamaint en el Consejo Nacional Electoral”, le dijo.

Los dirigentes compartieron la misma mesa frente a decenas de indígenas durante el evento, después de haberse distanciado en el proceso electoral, desde octubre pasado.



Vargas, quien aspiraba a encabezar la lista para asambleístas y ser jefe de campaña de Pachakutik, replicó que “el CNE no está controlado por la Conaie, no es un partido político, sino un poder electoral que se rige a las leyes”.



Adujo que apoyar en su momento a Atamaint para que llegue a este organismo, en la transición de 2018, fue una resolución de las tres regionales de la Conaie y su consejo político.



Vargas señaló que “las pugnas internas dentro del movimiento” surgieron cuando se escogieron cuadros para los comicios generales, y cuestionó que se haya incluido a personas no afiliadas a Pachakutik.

“¿Ustedes como dirigentes -se dirigió al auditorio- fueron convocados para escoger a los candidatos? No”, increpó y responsabilizó también de esta situación a la subcordinadora de Pachakutik, Cecilia Velazque, de no haber acatado las resoluciones de la Conaie.



Vargas también arremetió contra otros dirigentes como Rafael Panda y rechazó que Yaku Pérez lo tildara como un “simple dirigente” del movimiento indígena. Apuntó que Rafael Lucero, actual coordinador de la bancada de los 27 asambleístas de Pachakutik, tuvo un acuerdo con el expresidente Rafael Correa.



Criticó que Pérez usara banderas azules en vez de la de Pachakutik para su promoción electoral y que haya convocado a protestas pacíficas para pedir recuento de votos. “Dije (que el resultado) está consumado, porque es así”, agregó.



Señaló que en su momento le pidieron respaldar las acciones de Pérez. “Les dije: ya, ¿cómo va a ser la resistencia? Si en verdad se están robando los del CNE, entonces Jaime Vargas convoca, compañeros presidentes de las nacionalidades: tomen los CNE en todas las provincias del país. Eso dije yo. (Y respondieron) no que el candidato dice pacíficos, con globitos, con palomas blancas, no sé qué. Eso no da efectividad, eso no es carácter de lucha del movimiento indígena”, enfatizó.



También se refirió a lo ocurrido el 24 de enero pasado, cuando apareció en un evento en Bolivia con el presidenciable de Unes, Andrés Arauz, y el expresidente boliviano, Evo Morales, en ese país. “No hay tales acuerdos políticos”, sostuvo.



“Y si por haber bailado con Arauz, si por haber saludado a Arauz, hoy tengo que ser expulsado de Pachakutik, torturado, crucificado lo que sea, estoy dispuesto”, concluyó, mientras sus simpatizantes lo aplaudían.



Durante la reunión en Bolívar se esperan definiciones para la segunda vuelta, Santi pidió esperar por la resolución del TCE antes de decidir si van por el voto nulo como han pedido algunas organizaciones indígenas.