Dirigentes de la Conaie amenazan con aplicar justicia indígena a sus pares de Pachakutik si no amplían el padrón de las primarias

La pugna por las candidaturas que se deben definir en Pachakutik ahora incluye una amenaza de sanción bajo la justicia indígena. La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), en su consejo ampliado efectuado el jueves 13 de agosto del 2020, insiste en que en las primarias de Pachakutik se realicen bajo la modalidad de elecciones abiertas, con la participación de 100 representantes de pueblos y 200 de las nacionalidades de la estructura organizativa.

La madrugada de este viernes, 14 de agosto del 2020, se hizo pública la resolución, firmada por el titular de la Conaie y precandidato presidencial, Jaime Vargas; y por Marlon Vargas, presidente de la Confeniae, la regional amazónica del organismo. El documento no fue suscrito por Carlos Sucuzhañay, principal de la Ecuarunari; ni Javier Aguavil, presidente de la Conaie, las otras dos regionales.



En la resolución se “repudia” la falta de voluntad política del Comité Ejecutivo de Pachakutik, por rechazar ese pedido, argumentando que el padrón de adherentes es inalterable “con lo cual no hay garantías de un proceso democrático y transparente, y solo busca legitimar a uno de los candidatos”, se detalla en la misiva.



En respuesta, Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik, habla de un intento de coartar y bloquear al movimiento, con supuestos “pedidos direccionados”. El dirigente señala que se debe respetar su régimen orgánico y la resolución, adoptada meses atrás, de ir con elecciones representativas. “El Tribunal electoral ya hizo públicos los padrones, eso no se puede alterar. Los que votan son los adherentes de Pachakutik, aquí están pidiendo que se abra a todo el mundo, puede venir gente de otros partidos”.



Actualmente existen tres perfiles que se disputan la candidatura de la Presidencia de la República: el titular de la Conaie, Jaime Vargas; el prefecto de Azuay, Yaku Pérez; y el presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Leonidas Iza.



Santi confirmó que quedó sin efecto la resolución con la que se designó a Pérez como el precandidato de consenso, para las primarias que se realizarán el 22 de agosto. Además, adelantó que en la próxima reunión de Pachakutik solicitará que se abra un expediente disciplinario a quienes quieren “desestabilizar al movimiento”.



La Conaie advierte que si no se cumple el pedido de elecciones abiertas no participarán con candidatos a la Presidencia, pero aclaran que no irían con otros partidos políticos. También se amenaza con una sanción política a los coordinadores de Pachakutik, además de la aplicación de un proceso de justicia indígena.

Santi cataloga como “amenazante” el pronunciamiento sobre la justicia indígena y denunció que se trata de una decisión unilateral, pues consultó a bases de organizaciones y aseguraron desconocer la resolución. “Los padrones están registrados, en una democracia se participa así, no entiendo, desde la dirigencia de Jaime Vargas y Leonidas Iza, que son respetables, se pretenda coartar y bloquear a Pachakutik”, manifestó.



Para las primarias, que se efectuarán de manera telemática, se resolvió la participación de 20 representantes por cantón, 20 por parroquia, y 5 por organizaciones. Es decir, alrededor de 7 000 votantes. “No se puede permitir ningún direccionamiento, debe ser neutral la democracia”, señaló Santi.