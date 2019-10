Dirigente amazónico Marlon Santi fue liberado

LEA TAMBIÉN

Marlon Santi y Jairo Gualinga, dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), fueron liberados después de comparecer a la justicia.

Ellos fueron llevados ante un juez de Pastaza, quien no calificó su detención, porque no existían evidencias en su contra, informó la Confeniae, el viernes 4 de octubre del 2019.



“La Corte que conoció el caso no encontró elementos para iniciar el proceso por presunto delito de paralización de servicios públicos, de tal manera el caso queda sin efecto. Con un masivo respaldo de más de 2 000 ciudadanos, a su salida los líderes expresaron que la persecución no amedrenta al pueblo y que la lucha continúa con más firmeza contra el paquetazo del gobierno nacional”, señaló la Confeniae en un comunicado.



La Fiscalía hizo un pronunciamiento público la mañana de este viernes sobre el caso. “A propósito de la detención del dirigente indígena Marlon Santi, ocurrida esta madrugada en Pastaza, la Fiscalía garantiza el derecho a la protesta social y no procesará a los ciudadanos que lo ejerzan de forma pacífica, en el marco de la Constitución y la Ley”.