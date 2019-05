Directora y profesora, separadas de plantel de Quitumbe, por presunta agresión a niño

LEA TAMBIÉN

La Subsecretaría de Educación de Quito respondió ante la presunta agresión sufrida por un niño de 5 años, que tiene epilepsia y autismo. La Junta de Resolución de Conflictos del Distrito Educativo de Quitumbe decidió separar a la profesora, que supuestamente pinchaba con una aguja en diferentes partes del cuerpo al pequeño; también a la directora del plantel particular, ubicado en el sur.

Eso se lee en el oficio firmado por Carmen Aguirre, secretaria ad- hoc de la Junta de Resolución de Conflictos. En el documento se indica que se analizaron los antecedentes y de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación (LOEI) es competente para implementar esas medidas, frente a la presunción de hechos de violencia física o psicológica, en la que se hallen involucrados estudiantes.



Las autoridades de esa Junta del Distrito Quitumbe decidieron prohibir a la profesora Jessica P. acercarse al estudiante dentro del establecimiento, en su hogar o en cualquier otro lugar. También se separó del plantel particular, cuya pensión es de algo más de USD 30 al mes, a la directora, Ana R.



El miércoles 15 de mayo del 2019, la madre del niño, contó que una semana antes, el martes 7 de mayo, descubrió que su hijo tenía pinchazos en la espalda, brazos, en las piernas y en los glúteos. Días atrás le llamó la atención que su niño le pellizcara la mano. Al preguntarle a quién aprendió ese comportamiento, le contó que algo parecido le hacía su profesora.



Mateo (nombre protegido) no puede comunicarse fácilmente con su madre por el autismo. Además, comentó la madre, sus convulsiones, debido a la epilepsia, estaban más controladas. El maltrato que ha enfrentado agudizó sus crisis, por lo que ha sido internado en el Hospital Baca Ortiz de Quito. A la madre y a la abuela les preocupa que el niño se asusta y muestra preocupación cuando le hablan de la escuela.



La madre fue al plantel, para pedirle a la directora tomar medidas, el martes 7 de mayo del 2019, pero "lo único que respondió fue que han tenido tanta consideración con mi hijo, que él debería estar en una escuela especial".



Sybel Martínez es la vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Este organismo recibió el caso, desde el inicio. Hoy, lunes 20 de mayo del 2019, confirmó a través de los padres del niño, que la Subsecretaría de Educación separó a la profesora y a la directora del plantel. Además que la denuncia fue puesta en la Fiscalía General del Estado.



“Así deben actuar en todos los casos. No solo por presión social”, opinó Sybel Martínez. Y recordó que la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI) faculta a los distritos educativos a dictar ese tipo de medidas de protección.