Director de Rehabilitación dice no haber recibido propuestas para cambiar el nombre de la Cárcel de Cotopaxi; Alcalde dijo otra cosa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El director del Servicio de Rehabilitación, Edmundo Moncayo, dijo a EL COMERCIO este miércoles 31 de julio del 2019 que no ha recibido ninguna propuesta por parte del Municipio de Latacunga para cambiar el nombre del centro de rehabilitación que funciona en esa ciudad.

Moradores, dirigentes barriales y autoridades de la zona mostraron su inconformidad, porque no quieren que se identifique al centro de reclusión como cárcel de Latacunga.



Byron Cárdenas, alcalde de la ciudad, dijo el pasado 25 de julio en una entrevista con este Diario que le propusieron la idea al titular del servicio de Rehabilitación hace dos semanas, cuando visitó la prisión.



Sin embargo, Moncayo afirmó que no le han llegado las propuestas y que está abierto ante cualquier solución. “Quisiéramos recibir la propuesta de ellos. Por nosotros no hay problema en buscar otro nombre para el centro”.



El único ofrecimiento que se ha puesto sobre la mesa entre ambas entidades, según el Director, es el de la construcción de un centro provisional para las personas que cometieron un delito de tránsito.



El Alcalde comentó que tiene dos estrategias. La primera es renombrar al centro y poner un nombre más corto. La segunda alternativa es que los medios de comunicación y las autoridades mencionen al centro de reclusión completo y como se reconoce a la edificación: Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi.