Director de Charlie Hebdo no lamenta haber publicado caricaturas de Mahoma

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El director del semanario satírico Charlie Hebdo, Riss, dijo este miércoles 9 de septiembre del 2020 que “no lamenta” la publicación de las caricaturas de Mahoma, que convirtieron a la revista en blanco de los yihadistas, en el juicio contra el atentado de 2015 que diezmó la redacción.

“No quiero vivir bajo la loca arbitrariedad de los fanáticos”, dijo el caricaturista, cuyo verdadero nombre es Laurent Sourisseau, ante una corte especial de París. “No hay nada que lamentar” acerca de su publicación, dijo.



“Lo que lamento es ver cómo la gente es tan poco combativa en la defensa de la libertad”, apuntó. Si no luchas por tu libertad, vives como un esclavo", continuó.



La publicación de caricaturas de Mahoma, el profeta del islam, en 2006 habían convertido al periódico en un objetivo de los yihadistas.



Riss, de 53 años, fue gravemente herido en el hombro durante el ataque de los hermanos Said y Chérif Kouachi, que el 7 de enero de 2015 irrumpieron en la sede parisina de Charlie Hebdo y mataron a 10 de sus colaboradores.



"Crecimos sin imaginar que un día podríamos cuestionar nuestras libertades", insistió Riss, que tomó el relevo de Stéphane Charbonnier, alias Charb, muerto en el atentado. Sin embargo, "la libertad de la que disfrutamos" no cae "del cielo", dijo.



El director de Charlie Hebdo, que habló largo y tendido sobre las circunstancias del atentado y las heridas infligidas por los terroristas, también rindió un emotivo homenaje a sus "amigos" dibujantes que ya no están con nosotros.



"La sensación inmediata después del ataque fue que te cortaron en dos, como si te hubieran cortado el cuerpo en dos y te hubieran quitado parte de tí", dijo el caricaturista, quien, como varios otros supervivientes, "pensó que moriría" en el ataque.



"Es otra mutilación que es quizás incluso más terrible que la de los cuerpos. Es una amputación", continuó Laurent Sourisseau, que vive bajo la protección permanente de guardaespaldas y cuya vida ha cambiado completamente desde los ataques.



"Es como estar bajo arresto domiciliario. Tengo que advertir sobre todo lo que hago", dijo el director de Charlie Hebdo, que decidió volver a publicar, el día de la apertura del juicio, el 2 de septiembre, caricaturas de Mahoma, lo que le valió a su predecesor que Al Qaeda lo incluyera en su lista de objetivos.



"Si hubiéramos renunciado al derecho de publicar estas caricaturas, habría significado que nos equivocamos al hacerlo", justificó Riss.



Desde el 2 de septiembre, 14 personas --tres de ellas en ausencia -- están siendo juzgadas en París por haber brindado apoyo logístico a los autores del atentado contra Charlie Hebdo, que consternó a Francia y al mundo.



Los autores materiales del ataque fueron abatidos por la policía el 9 de enero en una imprenta al noreste de París en la que se habían atrincherado.