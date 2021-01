Directiva de la Asamblea no pudo instalarse debido a licencias por campaña electoral

El hecho de que el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP) y tres vocales del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) solicitaran licencia sin sueldo para la campaña electoral impide que este organismo pueda sesionar.

César Solórzano (BIN), presidente subrogante de esta Función, convocó este lunes 4 de enero de 2021 a una sesión de este organismo, a las 11:00, pero no pudo instalarse debido a la ausencia de Litardo y las vocales Ana Belén Marín (AP), Rina Campain (Creo) y Cristina Reyes (PSC).



Solo asistieron, en la modalidad virtual, el segundo vicepresidente, Patricio Donoso (Creo) y Carlos Cambala (AP), además de Solórzano.



En la agenda constaba la calificación de seis proyectos de ley y de un pedido de juicio político contra el ministro de Trabajo, Andrés Isch, que impulsa la Revolución Ciudadana por supuesto incumplimiento de funciones.



Donoso consideró que el CAL no podrá operar hasta después del 7 de febrero, día de las elecciones generales. Litardo, Marín y Campain buscan la reelección, mientras Reyes se postuló al Parlamento Andino, después de dos periodos en la Legislatura.



“La Constitución y la Ley no establecen alternos para los miembros del CAL. Este organismo está integrado por siete miembros y no habla de alternos, por tanto, no hay como irse sobre la ley”, explicó Donoso.



Aclaró que esto no implica que las comisiones o el Pleno no puedan sesionar, pese a que otros 34 legisladores también solicitaron licencia sin sueldo para la campaña en busca de la reelección, entre ellos los coordinadores de bancadas: Luis Pachala (Creo), César Rohón (PSC) y Pabel Muñoz (RC).



El 31 de diciembre pasado concluyó el último receso de 15 días del año 2020 para esta Función, pero las actividades aún no se retoman.