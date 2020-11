Todos los diputados opositores de Hong Kong renuncian tras cese de 4 de ellos

Los diputados opositores de Hong Kong anunciaron este miércoles 11 de noviembre de 2020 la renuncia masiva a sus cargos poco después de que el Gobierno local de la excolonia británica destituyese a cuatro parlamentarios de la oposición tras la aprobación de una nueva normativa por parte del legislativo chino.

Los 15 parlamentarios restantes -en total la oposición tenía 19 diputados en el Consejo Legislativo hongkonés- anunciaron su decisión en una conferencia de prensa en la ciudad horas después del cese de sus compañeros.



"Hoy renunciaremos a nuestros puestos porque nuestros colegas han sido descalificados por la despiadada acción del Gobierno central", afirmó el coordinador de la oposición, Wu Chi-wai y explicó que los 15 diputados entregarán sus cartas de renuncia mañana, jueves.



Cuatro diputados opositores hongkoneses habían sido hoy destituidos de sus escaños después de que el legislativo chino aprobase una resolución que permite al Gobierno de la excolonia despojar a políticos de sus cargos sin tener que recurrir a instancias judiciales.

​

Se trata de los parlamentarios del Partido Cívico Alvin Yeung Ngok-kiu, Kwok Ka-ki y Dennis Kwok, junto al también diputado Kenneth Leung, que ya habían sido vetados para concurrir a los comicios legislativos antes de que estos se pospusieran para septiembre del próximo año.



La agencia estatal Xinhua informó de que el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, legislativo) aprobó una resolución por la que los diputados perderán inmediatamente su escaño si promueven la independencia de Hong Kong, apoyan la intervención extranjera en sus asuntos o participan en actos que pongan en riesgo la seguridad nacional.



Minutos después, el Gobierno de Hong Kong reveló los nombres de los parlamentarios cesados.



Los 19 diputados opositores en el Consejo Legislativo de la ciudad autónoma habían amenazado ya el pasado lunes con retirarse en masa del Parlamento local, si Pekín destituía a alguno de ellos.



La reunión del Consejo Legislativo se suspendió hoy poco después del anuncio de la resolución adoptada por la ANP.



Según Xinhua, la resolución aprobada por la ANP se aplica a quienes han sido descalificados para concurrir a las próximas elecciones y también a "futuras violaciones", que cualquier diputado pueda cometer relacionadas con los motivos establecidos.



Kwok Ka-ki, uno de los diputados destituidos, manifestó en la rueda de prensa que esa medida "es una clara violación de la Ley Básica (la mini-constitución hongkonesa)" y de sus derechos "a participar en los asuntos públicos", así como una "quiebra del debido proceso".



"Desde ahora cualquiera que sea encontrado políticamente incorrecto o no patriota, podrá ser expulsado usando cualquier medio", avisó la diputada opositora Claudia Mo.

​

Por su parte, la jefa del Gobierno local, Carrie Lam, aseguró con anterioridad en otra rueda de prensa que no podían "permitir que miembros del Consejo Legislativo, que han sido juzgados incapaces de cumplir con los requisitos para servir en el Consejo Legislativo, continúen operando" en el mismo.



A mediados del pasado julio doce candidatos opositores a las elecciones, previstas entonces para dos meses después, fueron descalificados después de que la Comisión Electoral local considerase que su nominación era inválida.



El 31 de julio Lam anunció que aplazaba un año las legislativas, previstas para el 6 de septiembre, debido al empeoramiento de la pandemia de covid en la ciudad.



La oposición consideró que Lam y el oficialismo pro-Pekín utilizaron el coronavirus como excusa para no llevar a cabo los comicios, ya que las fuerzas prodemocráticas esperaban obtener una victoria tras el arrasador triunfo que cosecharon en las elecciones de distrito de noviembre de 2019.



Parlamento sin oposición



La renuncia masiva de todos los diputados del campo prodemocrático dejará al Parlamento de la ciudad solo con miembros del sector pro-Pekín, que ya tenían la mayoría en la Cámara pero que podrán ahora aprobar leyes sin oposición.



Las elecciones al Consejo Legislativo son la votación popular más importante en Hong Kong, ya que el jefe del Gobierno no es elegido por sufragio directo pese a ser una de las reivindicaciones más antiguas de los prodemócratas.