Diputado venezolano está en Colombia, tras abandonar residencia diplomática en Caracas

El opositor Richard Blanco, uno de los 15 parlamentarios venezolanos acusados por el chavismo de apoyar una rebelión militar contra el presidente Nicolás Maduro, está en Colombia tras abandonar la residencia del embajador argentino en Caracas.

Blanco confirmó que llegó este lunes 17 de junio del 2019 a Cúcuta por una de las trochas o caminos ilegales que conectan a esa ciudad colombiana con territorio venezolano.



Llegué “luego de 18 horas de viaje de Caracas hasta acá, pasando por alcabalas (puesto de policía), por diferentes estados venezolanos”, agregó el diputado.



El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) , de línea oficialista, ordenó enjuiciar a Blanco y otros 14 parlamentarios por su presunta participación en el fallido levantamiento de un grupo de militares liderado por el opositor Juan Guaidó el 30 de abril.



Desde entonces, el diputado se refugiaba en la residencia del embajador de Argentina en Caracas para evitar su arresto, pero en la noche del domingo emprendió su huida al país.



“Me tuve que ir porque habían condiciones diplomáticas que tenía que respetar. Yo no puedo estar en un sitio donde no pueda hablar. Yo quiero hablar, yo quiero defender (..) a mi pueblo”, agregó.

A su llegada a Cúcuta, Blanco afirmó que se reunirá con militares desertores de la guardia venezolana que se encuentran en Colombia antes de seguir su viaje hacia un destino no especificado.



“No, yo no voy a estar en Colombia, voy a seguir, voy a seguir hacia el sur” del continente, anticipó.



El alzamiento militar que tiene al parlamentario en la mira del chavismo, no logró doblegar el apoyo de la Fuerza Armada a Maduro.



La máxima corte solicitó a la oficialista Asamblea Constituyente, que rige al país con poderes absolutos, despojar a los parlamentarios de su inmunidad.



De los diputados requeridos, el vicepresidente de la Cámara, Edgar Zambrano, fue arrestado y los demás se refugiaron en sedes diplomáticas, huyeron del país o se encuentran en la clandestinidad.



Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente encargado, ha denunciado esta ofensiva como un intento de “ desmontar ” el Parlamento, único poder controlado por la oposición, pero anulado por una decisión del máximo tribunal y sustituido en la práctica por la Constituyente.



El gobierno de Colombia encabeza la presión diplomática para forzar la salida de Maduro, a quien considera un “dictador”.