Diputado de Paraguay apareció sin ropa en plena transmisión de sesión virtual 

Ocurrió el miércoles 30 de septiembre del 2020. En medio de una sesión virtual de la Cámara de Diputados de Paraguay, el legislador Ricardo González protagonizó un insólito incidente: apareció sin ropa frente a sus colegas, que lo veían a través de una videoconferencia. Las imágenes no tardaron en volverse virales en redes sociales y el funcionario informó que se trató de un accidente.

En diálogo con el portal informativo ABC, González dijo que, antes que la reunión legislativa inicie, derramó una bebida en su camisa e intentó cambiarse. “Pensé que apagué la cámara. Pido disculpas por el incidente”, manifestó.



Sus compañeros, varios de diferentes bancadas políticas, se quedaron atónitos. El diputado afirmó que no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, mientras en el pleno virtual se discutía un tema importante para el país: el otorgamiento de la Orden de Comuneros a Francisco Russo.



El video fue motivo de discusión en las plataformas virtuales del país. Las imágenes permiten observar a González sin prendas en la parte superior de su cuerpo. Tras el insólito episodio, el político se dirigió a la población. “De todas maneras, presento mis disculpas a la ciudadanía porque fue una desatención. Hay que extremar cuidados durante una sesión virtual. Pido disculpas a mis colegas y al auditorio”, afirmó.



Asimismo, el funcionario indicó que presentará sus disculpas públicas ante la Cámara de Diputados. Hasta la tarde de este 1 de octubre, ninguno de sus colegas -liderados por Pedro Alliana, presentó quejas sobre el incidente.

Lo que sucedió con González recordó a los usuarios en redes sociales lo ocurrido con el diputado argentino Juan Emilio Ameri, una semana atrás. El legislador presentó su renuncia irrevocable a su cargo luego de que fuera suspendido por protagonizar una escena erótica con su pareja en medio de una sesión virtual del Congreso. El polémico hecho se registró la tarde del pasado jueves 24 de septiembre del 2020.



La carta de renuncia fue aceptada por la Cámara la madrugada del viernes 25 de septiembre, tras el análisis de varios proyectos de ley. En la misiva, publicada por el medios de comunicación locales, Ameri escribió a Sergio Massa, presidente del Congreso: “Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”.



El exfuncionario afirmó que estaba “consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”.