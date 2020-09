Diputado argentino renunció a su cargo tras protagonizar escena sexual en plena sesión virtual

LEA TAMBIÉN

El diputado argentino Juan Emilio Ameri presentó su renuncia irrevocable a su cargo como legislador luego de que fuera suspendido por protagonizar una escena sexual con su pareja en medio de una sesión virtual del Congreso. El polémico hecho se registró la tarde del jueves 24 de septiembre del 2020.



De acuerdo con el periódico argentino El Clarín, la carta de renuncia fue aceptada por la Cámara la madrugada de este viernes 25 de septiembre, tras el análisis de varios proyectos de ley.



En la misiva, publicada por el medio, Ameri escribe a Sergio Massa, presidente del Congreso: "Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió".



Asimismo, el ahora exfuncionario afirmó que está "consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie".

Pasadas las 03:00, la Cámara votó por aceptar la solicitud de renuncia de Ameri con 224 votos afirmativos, uno negativo y tres abstenciones.



Las imágenes que se viralizaron en redes sociales mostraron a Ameri abrazando a su mujer y besando uno de sus pechos en la pantalla que compartía con otros diputados durante la sesión virtual, que fue interrumpida por el presidente de la Cámara.

El hecho se registró la tarde de este jueves 24 de septiembre del 2020. Foto: Captura

"Estábamos sesionando, se me cayó Internet y justo mi pareja salió del baño y le pregunté cómo quedaron las prótesis, porque hace diez días tuvo un implante mamario", relató luego Ameri.

"Me dijo que quedaron bien, me mostró las cicatrices y le dije: ¿te puedo dar un beso? Y le di un beso, eso es todo", añadió.



El peronismo oficialista, al que pertenece Ameri, repudió su actitud y dijo que pedirá que se apliquen las normas necesarias para que sea castigado.



Ameri asumió como legislador en 2019 en reemplazo de Sergio Oso Leavy, quien pasó a ocupar una banca en el Senado.



Su ingreso a la Cámara fue polémica, porque en aquel entonces Ameri fue blanco de denuncias por acosar a una militante menor de edad.



Los medios de Salta indicaron que las acusaciones se impulsaron con los registros de las conversaciones de WhatsApp que el diputado habría mantenido con una joven, cuya identidad se preservó.