Seis diplomáticos ecuatorianos rinden versión sobre Assange y Manafort

Seis diplomáticos ecuatorianos, unos en activo en la legación de Londres y otros no, rendirán este viernes 18 de enero del 2019 versión en Quito ante funcionarios estadounidenses sobre una presunta reunión entre Julian Assange y el consultor estadounidense Paul Manafort, confirmaron fuentes judiciales.

Las versiones se inician a las 09:00 de la mañana local (14:00 GMT) en la Fiscalía General del Estado, precisaron, y se espera que continúen todo el día aunque al terminar no se ofrecerá información sobre las mismas porque se trata de un proceso judicial.



Algunos de los funcionarios que serán interrogados cumplen aún funciones en la Embajada ecuatoriana en Londres, en tanto que otros ya la abandonaron.



Los que están en activo se espera que lo hagan por videoconferencia, agregaron.



La plataforma WikiLeaks informó este jueves 17 de enero del 2019 de que el Departamento de Justicia de EE.UU. interrogará a seis miembros del personal de la legación ecuatoriana en Londres, una circunstancia que refleja las nuevas relaciones de cooperación entre Washington y Quito desde la llegada al poder del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, en mayo de 2017.



"El día 7 de enero, el Departamento de Justicia emitió cartas rogatorias para interrogar a seis exdiplomáticos y personal de la Embajada de Ecuador en Londres", indicó el grupo liderado por Assange en su cuenta de la red social.



Según WikiLeaks, el interrogatorio estaría relacionado con una información que el diario británico 'The Guardian' publicó en noviembre sobre que Manafort, exjefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo reuniones secretas con Assange en la sede ecuatoriana en Londres, donde está asilado, en 2013, 2015 y 2016.



La presunta reunión de más interés es la que se produjo supuestamente en marzo de 2016, cuando Manafort acababa de unirse a la campaña electoral de Trump, y meses antes de que WikiLeaks lanzara una serie de correos electrónicos del Partido Demócrata estadounidense robados por oficiales de la inteligencia rusa.



Manafort es una figura clave en la investigación de la trama rusa, dirigida por el fiscal especial Robert Mueller, que lleva a cabo pesquisas sobre la presunta injerencia de Rusia en los comicios presidenciales en EE.UU. de 2016.



El exjefe de campaña de Trump ha sido declarado culpable de ocho delitos de fraude y se espera que en marzo se dicte sentencia sobre otro caso, después de que el acusado rompiera supuestamente un acuerdo de culpabilidad firmado con la fiscalía de EE.UU.



Tanto WikiLeaks como Manafort han negado que la información publicada por 'The Guardian' sea cierta, y el exjefe de campaña de Trump aseguró en un comunicado en noviembre que "nunca" se había reunido con Assange ni "con nadie conectado con él".



Sin embargo, un grupo de seis legisladores demócratas instó en diciembre en una carta al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, a averiguar qué había de cierto sobre la información del rotativo británico, para arrojar luz sobre "los esfuerzos de interferencia extranjera en las elecciones" estadounidenses.