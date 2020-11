El dinero del FMI ayudó a bajar atrasos en 2 042 millones

Octubre registró el ingreso más alto por financiamiento externo en el 2020, con el desembolso de USD 2 000 millones como parte del programa económico del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con esos recursos, que entraron en la primera semana del mes, Finanzas pudo ponerse al día en la mayor parte de los atrasos que acumulaba con proveedores, empleados públicos, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y la Seguridad Social. En septiembre, los atrasos sumaban USD 3 656 millones y para octubre bajaron a USD 1 614 millones.



Entre los pagos más importantes registrados el mes pasado están los USD 285 millones pagados a 17 000 proveedores del Estado, entre el 3 y el 12 de octubre, y los USD 355 millones pagados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el 30 de octubre, como parte del acuerdo de pago para saldar la deuda de 1 527 millones con la Seguridad Social.



Pero el Gobierno sigue enfrentando problemas de liquidez por la caída de recaudación tributaria y los menores precios del crudo (ver recuadros). Por ello, depende de más financiamiento, por unos USD 4 900 millones en los dos meses que quedan del año.



En noviembre, el Gobierno espera USD 500 millones de un préstamo del Banco Mundial y USD 2 000 millones más del FMI en diciembre. Para recibir este segundo desembolso del Fondo, el Gobierno debe cumplir varias metas, entre ellas la aprobación de una legislación anticorrupción.



El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, señaló que el Ejecutivo está trabajando de manera activa con la Asamblea para cumplir esta meta.



La Caja Fiscal proyectó además recibir USD 1 400 millones, por una operación crediticia atada a venta de petróleo con los bancos chinos ICBC y CDB. Pese a que esta operación se anunció a mediados del 2020, aún no se ha concretado.



USD 1 000 millones de financiamiento se esperan de otros organismos multilaterales, antes de que se termine el año, según Finanzas.



Si llegan esos recursos del exterior y con los resultados de la reestructuración de la deuda en bonos y un tramo de la deuda con China -con lo que se redujeron las presiones de pago de deuda para este año- el déficit del Presupuesto del Estado será de alrededor de USD 8 000 millones, explica Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Es decir, el doble de lo registrado en el 2019.



Hanns Soledispa, director de Exponential Research, señaló que no hay certezas sobre los recursos esperados de los bancos chinos, por lo que si la operación no se concreta este año, lo más probable es que Finanzas cierre el 2020 con un nuevo incremento de atrasos o que tenga que aumentar la deuda interna, a medida que quede espacio para renovar operaciones.



La meta de recaudación se redujo en este año

​

La recaudación de impuestos entre enero y octubre tuvo una caída de 15%, principalmente por menos transacciones con IVA y menor pago de impuesto a la renta.



Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, explicó que esto se debe a que hay un menor consumo, en un contexto de deterioro de las cifras de empleo. “En los últimos meses del año, los de mayor consumo, tememos que la caída de ventas se va a mantener, porque la gente está siendo muy cauta y no quiere gastar”.



Antes de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Finanzas había proyectado que el Presupuesto recibiría USD 14 323 millones por impuestos, pero con la pandemia, la meta se ajustó a USD 13 453 millones.



Fisco ha recibido solo 452 millones por crudo



El sector petrolero ha sido uno de los que mayor afectación ha tenido como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia. Esto tiene una incidencia directa en el Presupuesto, que depende en un 30% de los ingresos provenientes de la venta de crudo. Entre enero y octubre, la caja fiscal apenas ha recibido USD 452 millones, cuando lo esperado eran USD 2 500 millones.



Un factor que explica este desempeño es la caída del precio del crudo, el cual se ubicó en USD 32,9 en promedio hasta octubre.



Un segundo elemento es la caída de la producción nacional. En total, el país ha producido 67 000 barriles por día menos entre enero y septiembre pasados, frente a iguales meses del año previo.



Gasto en obra pública solo se ejecutó en 54%



El gasto en inversión y obra pública es el que más se ha ajustado durante la pandemia. Este año, la meta era destinar USD 7 491 millones a estos rubros, pero hasta octubre el monto llegó a USD 3 389 millones; es decir, se ha ejecutado el 54%.



De ahí que el gasto en inversión registrado hasta el mes pasado es el más bajo en la última década, según el análisis del exministro Fausto Ortiz.

Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, explicó que el sector está afectado por la paralización de un buen número de proyectos de obra pública y porque hay constructores que están trabajando en obras sin recibir aún el anticipo previsto en el contrato.



Los salarios a burocracia están casi al día



En octubre el Régimen pudo pagar la mayor parte de los sueldos públicos a tiempo, el Presupuesto registró un atraso de USD 9 millones en sueldos de octubre, en contraste con los retrasos de entre 200 y 300 millones que se registraban en meses anteriores.



El Gobierno ha logrado reducir en USD 440 millones el gasto en salarios entre enero y octubre, frente a igual período del 2019, a través de la reducción de horas en las jornadas y reducción de personal. Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, explica que el sector tuvo que resistir seis meses recibiendo sueldos atrasados. “La solución no solo es recortar personal, hay que mejorar resultados con los recursos que hay”.