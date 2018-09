La Dinased resolvió tres casos de presuntas desapariciones; el paradero de Michelle Montenegro aún es incierto

LEA TAMBIÉN

La Policía Nacional detalló este viernes, 21 de septiembre del 2018, que logró localizar a Soraya A., quien estaba reportada como desaparecida desde el 17 de enero del 2014, cuando salió de su domicilio hacia el sector de Carapungo para realizar un depósito en una entidad bancaria.

Por medio de los protocolos de búsqueda, recolección e investigación de información, con herramientas tecnológicas y coordinación internacional de Colombia, se logró dar con la ubicación de la mujer, en el vecino país. Ella indicó haber pasado estos cuatro años sin comunicación con sus familiares bajo su propia voluntad, señaló Víctor Arauz, jefe de la Dirección Nacional de delitos contra la vida, muertes violentas, desapariciones, extorsión y secuestros (Dinased).



Arauz, en rueda de prensa, además dio detalles de otros dos casos resueltos por la institución.

Así, señaló que la Dinased atendió la denuncia de María Morocho, abuela de una menor de cinco meses de edad, que se encontraba bajo su custodia por orden judicial. El 17 de septiembre, la progenitora de la menor, María Fernanda C.M. se habría llevado a la bebé aprovechando que María Morocho salió a un chequeo médico.



Mediante testimonios de algunos vecinos, la Policía determinó que María Fernanda se embarcó en un taxi hacia la avenida Simón Bolivar. Y a través de cámaras de seguridad se estableció que llegaron a la terminal de Quitumbe, donde se habrían subido a un bus que se dirigía a la Costa.



Con el trabajo conjunto de la Dinased de Santa Elena y el Presidente de la Comuna Montañita dieron con el paradero de María Fernanda C. M. y de la menor, en el sector de El Tigrillo-Comuna Montañita, provincia de Santa Elena.



Otro de los casos presentados por Arauz fue la denuncia de Inés Osorio, el 9 de septiembre del 2018, sobre la presunta desaparición de Olga Teresa D. de 73 años.



Ella salió del domicilio donde laboraba como empleada doméstica, hacia la iglesia en el barrio de Las Casas.



El día 20 de septiembre del 2018 se la localizó en el sector de San Carlos. Olga se habría ido bajo su propia voluntad, ya que afirmaba que no había recibido alguna remuneración sobre el trabajo que realizaba como empleada doméstica.



Arauz también se refirió al caso de la desaparición de la maestra quiteña Michelle Montenegro (de 26 años), cuyo paradero se desconoce desde el pasado 5 de junio. Lo último que se supo de ella es que salió de su vivienda ubicada en La Armenia 2, camino al valle de Los Chillos. A partir de ese momento, sus allegados comenzaron a buscarla en toda la ciudad y han pegado afiches con su fotografía en los barrios, casetas de venta de periódicos, edificios y puentes. Pero no han tenido noticias desde entonces.



Al respecto, el director de la Dinased afirmó que la anterior semana se reunió con los familiares de Michelle para tratar temas de investigación y búsqueda.



El director nacional de la Dinased mencionó que es importante que la ciudadanía esté informada sobre las labores de la Policía Nacional.