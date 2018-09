Dinased investiga asesinato de dos primos en cantón Daule

LEA TAMBIÉN

Dos primos fueron asesinados con un revólver la madrugada de este lunes 24 de septiembre del 2018 en el sector Las Cancaguitas, en el cantón Durán.

El hecho, que dejó también a otro pariente herido, según las investigaciones de agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased) se trataría de un asesinato por delincuencia común.



Ambos cadáveres fueron arrojados en un arrozal, con una distancia de 400 metros. Según las primeras investigaciones, los dos primos recibieron disparos en la cabeza y el cuello. La madre de una de las víctimas alertó a las autoridades, pues recibió una llamada telefónica avisándole del deceso de su hijo.



El herido recibió en cambio un disparo en el pómulo derecho y debido a la gravedad de la herida fue trasladado hasta un hospital en Guayaquil dónde permanece con pronóstico reservado.

Por el momento continúan las investigaciones para esclarecer el crimen. Todavía los agentes no tienen sospechosos ya que en el sitio no había iluminación y no se hallaron indicios balísticos.