Agentes de la Dinapen aíslan a un adolescente por la supuesta agresión a su padre en Píllaro

Un adolescente que caminaba por las céntricas calles del cantón Píllaro, en Tungurahua, fue retenido por la Policía Nacional la madrugada del sábado 9 de enero del 2021. El menor, de 15 años, fue acusado por su padre de una supuesta agresión.

El parte policial señala que al tratarse de un menor de edad tuvo que intervenir un agente de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).



Los uniformados iniciaron la investigación del caso por supuesta violencia intrafamiliar. La audiencia de flagrancia se desarrollará en horas de la tarde del sábado en la Unidad Judicial de Píllaro.



"Le pedí que me ayude con las tareas del hogar, negándose a obedecerme y desatando su furia contra mí. Mi hijo me atacó con unas tijeras en el rostro y tobillo y luego me pegó en diferentes partes del cuerpo en actitud agresiva", aseguró el hombre a la Policía, según el documento de los uniformados.



El progenitor fue atendido por los paramédicos de una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Píllaro.