Dinamarca prolonga tres semanas más suspensión de vacuna AstraZeneca

Las autoridades sanitarias danesas anunciaron este jueves 25 de marzo de 2021 que prolongarán tres semanas más la suspensión de la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19 para acabar de estudiar varios casos inusuales de episodios tromboembólicos, aunque defendieron su eficacia y seguridad.

"La vacuna de AstraZeneca es, desde un punto de vista médico, una vacuna segura y efectiva. Pero no se puede excluir que pueda haber una conexión entre la vacuna y el muy inusual cuadro de síntomas", dijo en rueda de prensa Tanja Erichsen, jefa de departamento de la Agencia del Medicamento danesa.



Erichsen resaltó que con los datos disponibles todavía no es posible concluir algo definitivo y que es necesario más tiempo para finalizar los análisis de todos los casos.



Dinamarca ha registrado un muerto con ese cuadro clínico, que incluye baja cantidad de plaquetas, coágulos en vasos sanguíneos y hemorragias; y un par de casos de fallecidos con síntomas similares que aún no se han acabado de analizar.



Este país nórdico fue el primero en suspender la vacunación con AstraZeneca el pasado día 11, una decisión que fueron tomando en días sucesivos la mayoría de países europeos.



La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aseguró la semana pasada que no hay evidencias de relación directa con los casos de trombosis detectados, aunque tampoco lo ha descartado del todo, lo que motivó que muchos países retomasen la vacunación, salvo los nórdicos.



Finlandia e Islandia anunciaron ayer que volverán a usar la vacuna de AstraZeneca, mientras se espera que Suecia y Noruega comuniquen en los próximos días su decisión.



"Reaccionamos a un cuadro muy raro en personas sanas sin factores de riesgo evidentes. Reaccionamos porque no habíamos visto algo parecido con esa vacuna. Esa preocupación no ha sido ni confirmada ni eliminada de forma definitiva", dijo el director de la Dirección General de Sanidad, Sören Broström.



Brostr m explicó que las 140 000 personas que han recibido la primera dosis de la vacuna en Dinamarca deberán esperar a la conclusión de los análisis y que completarán el proceso en su momento con esa o con alguna de las otros dos autorizadas en este país.