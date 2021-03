Dinamarca detiene el uso de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca por casos de coágulos

Dinamarca ha suspendido temporalmente el uso de la vacuna contra el covid-19 producida por AstraZeneca tras varios casos de coágulos de sangre entre personas inoculadas, según informó el jueves 11 de marzo del 2021 la autoridad sanitaria local.

Las autoridades no informaron cuántos reportes de coágulos de sangre había habido, pero Austria ha dejado de usar un lote de vacunas de AstraZeneca mientras se investiga una muerte por trastornos de la coagulación y una enfermedad por una embolia pulmonar.



Según han informado autoridades, otros seis países europeos han suspendido el uso de un lote de vacunas de AstraZeneca.



"Debemos responder a los informes de posibles efectos secundarios graves, tanto de Dinamarca como de otros países europeos", dijo el director de la Autoridad Sanitaria Danesa, Soren Brostrom, en un comunicado.



La vacuna se suspenderá durante 14 días, explicó la agencia sanitaria, que no dio detalles sobre el paciente con coágulos de sangre.



AstraZeneca ha afirmado que sus vacunas son sometidas a estrictos controles de calidad y que no se ha confirmado "ningún acontecimiento adverso grave asociado". Agregó que está en contacto con las autoridades austriacas y que apoyaría plenamente su investigación.



La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo el miércoles 10 de marzo que hasta ahora no había pruebas que relacionaran a AstraZeneca con los dos casos de Austria.



La Agencia Danesa de Medicamentos dijo que había iniciado una investigación sobre la vacuna junto con los organismos correspondientes de otros países de la UE, así como con la EMA.



"Es importante subrayar que no hemos renunciado a utilizar la vacuna de AstraZeneca, sino que la dejamos en suspenso", dijo Brostrom.