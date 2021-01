Difusión de encuestas llega a su fin este 28 de enero; hay una alta indecisión

A las 23:59 de hoy, 28 de enero del 2021, culmina el plazo para poder difundir y publicar pronósticos electorales. Los estudios de cuatro encuestadoras autorizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) revelan que, a diez días de la primera vuelta para las elecciones presidenciales, el porcentaje de indecisión oscila entre el 30 y 60%.

Para llevar a cabo las encuestas, el organismo electoral autorizó a 19 empresas y personas naturales. Desde mañana y hasta el día de los comicios, el Tribunal Contencioso Electoral sancionará a los medios que difundan encuestas, con una multa de hasta USD 100 000 y suspensión por hasta seis meses.



Pero ¿por qué se registra un nivel de indecisión tan alto?. Los analistas políticos Ariana Tanca y Simón Pachano coinciden en que, a diferencia de procesos anteriores, esta vez se ahondó la incertidumbre entre los electores debido al exceso de candidatos para todas las dignidades, además de los problemas sociales que aquejan al país.



Tanca cree que la indecisión política es un elemento que deteriora al sistema político, porque evidencia que los ciudadanos no confían en los candidatos ni en las instituciones ni en el Gobierno Nacional.



Eso, a su vez, pone en la palestra la grave falta de representación política al existir 16 binomios presidenciales, la cifra más alta desde el regreso a la Democracia, explicó Tanca.



Pachano, de su parte, afirmó que en esta campaña la indecisión se agudizó por tres factores: la proliferación de candidatos, la falta de corrientes políticas u organizaciones de alcance nacional y el desinterés de la población, que está más preocupada más por los temas sanitario y económico.



¿Hacia dónde irán los votos de los indecisos? Los dos expertos creen que la cifra de indecisión irá disminuyendo hasta un 15 y 20% el mismo día de las elecciones. No descartan el escenario del voto útil; es decir, que los ciudadanos voten por un candidato con posibilidades de ganar, aunque no sea su favorito.



Tanca puntualizó que esos electores se inclinarán por uno u otro presidenciable en la recta final. Agregó que el fenómeno del voto útil, que no es ­exclusivo únicamente de Ecuador, irá encaminando la elección a un escenario de bipartidismo electoral.



“Esto pasa cuando el ciudadano siente que está cerca de un punto de ebullición social, económica y política; entonces, los ciudadanos tienden a votar por alguien que, si bien ‘no me representa o simpatiza’, es alguien que tiene la capacidad para darnos una esperanza, entonces la decisión es votar por el candidato que represente eso”, dijo Tanca.



Pachano agregó que habrá una profundización en la polarización. “Aunque es difícil predecir a quién beneficiará el voto útil, considero que esos votantes se distribuirán entre los que lideran las encuestas”.



Luis Verdesoto, vocal del CNE, recordó que a las encuestadoras calificadas se les revisó la ficha metodológica y “todos los conjuntos de pruebas de que fueron bien hechas, para que no haya errores. Eso sí podemos revisar nosotros”.



Los errores en las encuestas suelen tener como origen dos factores: la metodología y el voto vergonzoso, explica la politóloga Rebeca Morla.



También, dice, varias de las encuestadoras autorizadas no reflejaron en sus estudios finales el porcentaje de indecisión. Desde el marketing político, ese tipo de resultados se utiliza para ‘virar’ la intención de voto. “Hay encuestas que reflejan un resultado sin las cifras de indecisión, lo que genera dudas y desconfianza, considerando que esa alta indecisión sí podría incidir en el resultado”, finalizó.



En contexto



Para el 7 de febrero próximo, 13 099 150 electores están convocados. El CNE autorizó a 19 personas naturales y empresas para emitir pronósticos electorales; en cambio, para los resultados a boca de urna, habilitó a cinco empresas y a una persona natural.