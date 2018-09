Las diferencias entre el correísmo y morenismo tomaron nuevo pulso político

LEA TAMBIÉN

La división entre el correísmo y el morenismo resurgió. El escenario de fraccionamiento entre las dos alas revivió tras el cruce verbal entre la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, y la gobernadora de Guayas, Juana Vallejo.

El impasse entre las dos funcionarias se originó en el marco de una visita de la gobernadora para tratar el problema de la escasez de agua en el cantón. Esto se registró la tarde del pasado lunes 10 de septiembre del 2018.



En un video se observó que Vallejo se incomodó al observar un retrato del expresidente Rafael Correa, en el despacho de la alcaldesa y pidió cambiarse de sillón. En las imágenes, la Gobernadora usó una palabra ofensiva para referirse al exmandatario. Luego, en otra grabación, se observó un cruce de palabras y Arce pidió se respeten las ideologías.



Ayer 10 de septiembre del 2018, la alcaldesa afirmó que la actitud de la gobernadora “molestó al ala correísta”. Ella, dijo, es la última alcaldesa que se mantiene en la línea política del expresidente Rafael Correa. Por ello contó que con la fricción de Alianza País (AP) se desafilió en enero pasado.



“Yo soy una persona de principios, creo mucho en la lealtad, para mí es uno de los valores básicos de una persona, La honestidad, la lealtad, la gratitud. Todos los alcaldes que fuimos electos en las elecciones del 2014, todos sin excepción, los que fuimos electos en la línea correísta, ganamos por la figura de Rafael Correa”, refirió.



Arce explicó que no tiene problemas con el gobierno nacional y que espera que la situación no influencie en “las buenas relaciones”. “Yo solo defendí mi posición”, resaltó.

Tras conocerse sobre el impasse, varias figuras mostraron su respaldo hacia Arce y Vallejo. En el correísmo se solidarizaron con la alcaldesa legisladores como Marcela Holguien, Marcela Aguiñaga, Bairon Valle, Soledad Buendía. También lo hizo el expresidente Correa.



En la otra orilla, el director de AP en Guayas, Rommel Salazar, respaldo a la gobernadora. “La señora Vallejo fue en busca de una solución y lo que encontró fue una actitud de incultura y de falta de respeto. Qué lástima que Durán en su gobierno autónomo municipal esté pésimamente representado. Nuestro total respaldo a la señora Gobernadora”.



Vallejo ayer no se refirió al tema. Comentó que, al contrario de las polémicas, se está trabajando en solucionar la falta de agua. Refirió que hay una solución pronta que consiste en que los tanqueros interesados en dotar el servicio de agua en Durán podrán inscribirse en la Gobernación. Los propietarios trasladarán el liquido desde las tomas de agua en Guayaquil.



“Podrán recibir el agua (los tanqueros), lo van a pagar USD 0,40 (el tanque). No vamos a permitir que pasen USD 0,80 el precio de venta. Me imagino que será un periodo de urgencia de diez días máximo de acuerdo con los informes que tenemos”.