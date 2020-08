¿Cuál es la diferencia entre la pérdida de olfato por covid-19 y la producida por un resfriado común?

LEA TAMBIÉN

La falta del olfato es uno de los síntomas de la enfermedad covid-19, causada por la nueva cepa de coronavirus. Los contagiados experimentan una pérdida total de la capacidad de percibir aromas; difiere de un resfriado o gripe común, en donde únicamente se registra un taponamiento de la nariz.

El emergenciólogo y catedrático José Guanotasig explica que en los resfriados comunes no se da una anosmia o falta total del olfato. “En la gripe común se siente una disminución de la capacidad de percibir olores o se tapa la nariz; pero en covid-19 se pierde completamente el sentido”.



En un estudio publicado en la revista médica Rhinology, de Reino Unido, se determinaron algunas afectaciones en este sentido, producto del virus. El análisis se hizo en 30 voluntarios, a quienes se les hizo pruebas de olfato y de gusto. De estos, 10 tenían covid-19, 10 padecían resfriados intensos y 10 estaban sanos, es decir, sin síntomas respiratorios.



“La pérdida del olfato fue mucho más profunda en los pacientes con covid-19. Este resultado es emocionante, porque significa que con estas pruebas se podría discriminar entre quienes tienen el virus de los que padecen un resfriado normal”, explicó Carl Philpott, investigador y profesor de la Universidad de East Anglia, del Reino Unido. Él fue citado por BBC Mundo.



El científico señaló que las personas podrían conocer si tienen o no el virus, desde sus casas. “Podrían hacer pruebas de olor y sabor usando productos que tienen en su viviendas como café, ajo, naranjas, limones y azúcar”.



Otro de los síntomas de esta enfermedad -sostiene el médico Guanotasig- es la pérdida total del gusto, es decir, las personas no distinguen el sabor de los alimentos o no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Esto no ocurre en quienes padecen un resfriado común. “Si se da solo es una disminución del sentido del gusto, pero en covid-19 es total”.



El experto ecuatoriano además recordó que los ciudadanos que tengan esta sintomatología, más fiebre alta, tos o dificultad para respirar, deben acudir inmediatamente a una unidad médica, para que recibir atención de un facultativo. Además, aconseja aplicarse la prueba de diagnóstico PCR para confirmar o descartar el SARS-CoV-2.



En Ecuador se han tomado 297 376 muestras para covid-19. De ellas, 96 552 dieron positivo y fueron confirmadas por medio de test PCR; mientras que 8 956 con rápidas. En total son 105 508 positivos para coronavirus y 150 465 descartados.