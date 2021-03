Diez sectores de Ibarra, en Imbabura, se inundaron la noche del 3 de marzo del 2021

La mañana de hoy, 4 de marzo del 2021, iniciaron las labores de limpieza en el ingreso sur de la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, luego que la noche de ayer se inundó tras un intenso aguacero.

Un colector del río Ajaví, que cruza por esta parte de la urbe, no logró desfogar el líquido que bajó por el afluente. Eso provocó que el río se desborde en la intersección de las avenidas Mariano Acosta y Heliodoro Ayala.



Las calles de los barrios aledaños, como El Jardín y Heleodoro Ayala, amanecieron cubiertos de una capa de lodo. Durante la noche de ayer, vecinos de la localidad retiraban el agua y sedimentos de sus viviendas. Igualmente, funcionarios de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (Emapa-I), con la ayuda de palas mecánicas, retiraron tierra y basura que taponó el ingreso del colector. Eso permitió que el agua retorne a su cauce.



Pero, no fue el único sitio afectado por las intensas precipitaciones que cayeron ayer en la capital imbabureña. Según un informe del ECU 911, también se reportaron inundaciones en nueve sectores más de la ciudad. Entre ellos en las urbanizaciones Rosita Paredes y La Quinta. También en la intersección de la calle Los Galeanos y Corredor Periférico Sur.



Miembros del Cuerpo de Bomberos de Ibarra atendieron los llamados de socorro. Hasta las 12:00 de hoy no había personas fallecidas, ni heridas a causa de las intensas lluvias. El único percance que ocurrió fue el choque de un tráiler contra una valla publicitaria, ubicada en la intersección de las avenidas Mariano Acosta y Heleodoro Ayala.



Según los vecinos, ocurrió a las 04:00 de este jueves. Al parecer, el conductor no se percató que el piso estaba cubierto de lodo y perdió el control del vehículo pesado.