Diego Salgado: 'Hay que generar empleo; ya no más asfalto y hormigón'

¿Qué lo motiva para postularse a esta candidatura?

Fui asambleísta. Tuve el honor de representar a las 33 parroquias rurales de Quito. Eso me da la oportunidad de haber conocido toda la provincia y también los problemas de la gente.

¿Cuáles son sus principales propuestas?

Destinar el 70 por ciento de las capacidades de la Prefectura para invertir en la generación de condiciones para tener más empleos y de mejor calidad. También lograr la mejor calidad de vida en Pichincha, en todos los aspectos: empleo, emprendimiento, recreación y deporte.



¿Cómo lograrlo, siendo el Consejo provincial un órgano colegiado?

El Consejo lo preside el Prefecto y lo integran los ocho alcaldes de los cantones de la provincia y tres representantes de las parroquias rurales. Es un órgano legislativo y de fiscalización, no de administración; el que ejecuta las obras es el Prefecto.



¿Cómo definir las prioridades?

Conociendo los problemas de la provincia. Ya hemos hablado del desempleo, de la inseguridad. Otro es la movilidad; hay que construir un sistema masivo de transporte, un sistema de teleféricos. Ya no más asfalto y hormigón.

¿Esto no llevará a duplicar esfuerzos con el Municipio?

Para nada.

¿Conoce el recinto La Sexta?

No. De acuerdo a la ley, recintos ya no se usa.



Es el punto más alejado de Pichincha, colinda con Esmeraldas. ¿Cómo hacer para ayudar a los productores rurales?

Dentro de nuestro plan de acción está que una extensión de la Universidad El Zamorano, la más prestigiosa agrícola y ganadera del mundo, se ubique en Pichincha, de tal manera que vayamos especializando y educándonos en cómo mejorar la calidad y la productividad.



¿Plantea algún proyecto en materia de riego?

Tendremos que invertir 17 millones de dólares apenas lleguemos a la Prefectura para que por fin, después de 40 años, el proyecto de riego Tabacundo funcione. Desde el inicio los estudios estuvieron mal hechos.



¿Qué propone en materia de protección al medioambiente?

Yo no soy el candidato que está proponiendo ni más asfalto ni más hormigón. Estoy proponiendo repotenciar los ejes viales principales. Las vías secundarias tienen que ser bien mantenidas y utilizar material amigable con el medioambiente, y estoy pensando en el adoquín que se fabrica de material reciclado. También que haya vías de terrocemento.