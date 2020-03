El mayor editor de diarios en EE.UU. prevé recortes salariales ante crisis por el covid-19

LEA TAMBIÉN

Gannett, el mayor editor de periódicos de Estados Unidos, anunció este lunes 30 de marzo del 2020 licencias rotativas y recortes salariales para su personal, dejando en evidencia las dificultades en el sector de los medios de comunicación por la pandemia del covid-19.

El presidente ejecutivo de Gannett, Paul Bascobert, dijo que renunciará a su salario y que el equipo ejecutivo tendrá un recorte salarial del 25% como parte del ajuste del grupo, editor entre otros del diario USA Today.



“Nuestro plan es minimizar el daño a largo plazo al negocio mediante la implementación de una combinación de licencias y reducciones salariales”, dijo Bascobert en un memorando al que accedió AFP.



“Al optar por un sacrificio colectivo, podemos mantener intacto a nuestro personal, reducir nuestra estructura de costos, cumplir con nuestros lectores y clientes y estar listos para emerger fuertes y con la oportunidad de crecer cuando esta crisis pase”, señaló.



Contactada por AFP, la compañía se negó a dar detalles sobre los recortes.



Pero The Florida Times-Union, uno de los diarios del grupo, dijo que otro memorando al personal indicó que los periodistas y editores que ganen más de USD 38 000 al año deberán tomarse una semana libre no remunerada de forma rotativa.



Las medidas de Gannett subrayan los problemas cada vez más profundos de los medios de comunicación, especialmente los periódicos locales, ante una pandemia que ha reducido la publicidad y ha impedido los ingresos por eventos, paradójicamente cuando la demanda por información sobre la crisis es creciente por parte del público.



Gannett se fusionó el año pasado con su rival GateHouse, editor de más de 100 diarios locales. Actualmente el grupo reúne a unos 260 periódicos y tiene una importante operación digital.



Las organizaciones de medios en Estados Unidos luchan desde hace años por mantenerse a flote ante el cambio que supuso la irrupción de las noticias digitales y móviles, que ha provocado el cierre de cientos de publicaciones impresas, afectando en particular a los medios locales.