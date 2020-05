El diario público El Tiempo de Cuenca despedirá a sus colaboradores, pero aún no son notificados

LEA TAMBIÉN

Los colaboradores de diario público El Tiempo de Cuenca aún no reciben una notificación oficial de sus posibles despidos, pero al parecer están resignados. Incluso de manera extraoficial se conoce que laborarían hasta el próximo 31 de mayo, según algunos comunicadores consultados.

Según Marco Ávila, presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), todavía no ha dado ninguna recomendación. Además, la entidad que decide el cierre de un Medio Público es la Secretaría General de Comunicación.



Ávila dijo que EMCO se encarga de la coordinación de las estrategias empresariales, la planificación y los presupuestos. “De la parte administrativa y técnica se encarga cada empresa”. Por lo tanto, “Como EMCO no decidimos particularmente cuando un Diario se cierra o no, sino se da las directrices generales para la optimización de las empresas públicas”.



Carmita Carchi, una de las periodistas, en su muro de Facebook escribió: “Con el corazón partido, llegó la hora cero para diario El Tiempo, una gran escuela para todos quienes pasamos por este medio de comunicación, ícono de la ciudad, allí muchos nos formamos y otros formamos familias, con aciertos y errores”.



Ella, en la noche del viernes 22 de mayo del 2020, se lamentó por la indiferencia de los asambleístas del Azuay y de las autoridades de Cuenca, a quienes no les importó la difícil situación que atraviesan los trabajadores del medio. También reconoció que, por ahora, las prioridades son otras. Sin embargo, “detrás hay muchas familias, historias y mucho más”.



Otro de los colaboradores de El Tiempo, que pidió su anonimato, contó a EL COMERCIO que cerca de 30 trabajadores se quedarán desempleados posiblemente desde el 31 de mayo. En este grupo también se incluyen empleados de Ecuador TV, El Telégrafo y Radio Pública, quienes laboran en la capital azuaya compartiendo el mismo inmueble de El Tiempo.



De lo que se conoce, desde el lunes 25 de mayo se procedería con la notificación de despidos a todo el personal, entre comunicadores y área administrativa. Esto como parte de la fase de liquidación de los Medios Públicos. Pero, no existe aún un documento oficial, insistieron los consultados.



Sandra Altafulla, otra de las comunicadoras de este medio, también se lamentó a través de las redes sociales. “Duele la realidad, quedan historias por contar, la hora cero se aproxima, en una semana se terminan tantos años de experiencias y aprendizaje constante. Diario El Tiempo se liquida”.



Este Diario conoció que el próximo martes 26 de mayo, desde las 09:00, todos los gerentes de los medios públicos se reunirá de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Allí se conocerá cuál será el futuro de aproximadamente 22 medios públicos del país.