Diana Salazar reconoció firma por queja tras revocatoria de prisión a Iván Espinel

Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) acudió a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha este lunes 30 de julio del 2018. Lo hizo para reconocer su firma y rúbrica por la queja que presentó tras la revocatoria de la prisión preventiva a Iván Espinel dispuesta por la jueza multicompetente de Samborondón, Paola Dávila.

Esto dentro del caso por supuesto lavado de activos que se sigue contra el exministro de Inclusión Económica y Social.



Con esta acción de Salazar, la UAFE formaliza la queja-denuncia, que –según la institución- ha seguido el debido proceso bajo los lineamientos del derecho.



La AUFE, a través de un boletín, recalcó que la suspensión de la Jueza Dávila por parte del presidente del Consejo de la Judicatura transitorio “ha sido una decisión legal y de absoluta competencia del Consejo de la Judicatura, en la cual no tiene injerencia alguna la UAFE”.



En el documento, también se refirió al accionar de Fabián Chávez, quien habría sido aludido también dentro de esta causa por la magistrada. En una entrevista televisiva afirmó días atrás que él le habría escrito a su línea telefónica por vía del Whatsapp en algunas ocasiones. “Manifestándome que les colabore a la UAFE con el acto de no excusarme del conocimiento de la presente causa”.



La UAFE aclaró que el mencionado profesional es un funcionario que pertenece a la Dirección de Gestión Sancionatoria, Coactiva y Patrocinio Legal de la institución, que actúa como abogado litigante de la Unidad y no “funge como asesor tal como se lo ha señalado”.



Aquiles Rigail, presidente encargado de la Judicatura, refirió este 30 de julio en Guayaquil que la queja de Salazar implica que otro Juez se encargue del caso y adopte las medidas “que crea pertinente”. Señaló que el juicio no puede suspenderse ni interrumpirse por la carencia de un Juez.