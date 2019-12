Fiscal Diana Salazar: persistir en caso Espín no sería ético

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La exlegisladora Sofía Espín escribió este jueves 5 de diciembre del 2019 a sus contactos en la página de Facebook y dijo tener “buenas noticias”. Este mensaje estuvo acompañado con la fotografía de un texto sobre el pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado.

La entidad decidió este jueves abstenerse de acusar a la exparlamentaria y a la abogada de Rafael Correa, Yadira Cadena.



En sus seis publicaciones, Espín agradeció a los amigos cercanos y compartió reacciones de otros políticos.



En uno de los ‘post’ que divulgó consta un video en el que se escucha a su coidearia y actual asambleísta, Marcela Aguiñaga. “Al juez le corresponde conocer el dictamen y declarar extinguida la acción penal y archivar el proceso”, aseguró la parlamentaria de la Revolución Ciudadana.



Además, sostuvo que se podría interponer una acción en contra del Estado ecuatoriano.



Espín se encuentra en México y tiene una orden de prisión en su contra, que también quedará sin efecto. Llegó a ese país luego de salir de Bolivia por la crisis política y social que se vive en esa nación. Desde el extranjero escribió además que la investigación en su contra “se debió a una persecución”.



En la mañana, la fiscal General, Diana Salazar, sostuvo que en este caso “no hubo un enfoque técnico-jurídico adecuado”. Añadió que “persistir en la acusación no sería ético” y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal.



La Fiscalía envió por escrito su posición al juez que lleva el expediente, Iván Saquicela.



En el documento se señala que la decisión se produjo luego de “un profundo análisis jurídico”, en el que se concluyó que las acciones de Espín y Cadena no se enmarcaron en el tipo penal de fraude procesal.



El proceso se remonta al 24 de septiembre del 2018.



Las dos procesadas visitaron a la exagente de la Policía, Diana Falcón, quien se encontraba interna en la Casa de Confianza de Quito por el secuestro del activista Fernando Balda.



Según la entonces fiscal general (e), Ruth Palacios, quien inició el caso penalmente, la visita buscaba que Falcón cambiara su versión y no involucrara a Rafael Correa en el caso de secuestro, que se perpetró en Bogotá, Colombia, en 2012.



Según las investigaciones, de aceptar las peticiones, Falcón recibiría beneficios como asilo internacional, asignación de una mejor defensa técnica, dinero en efectivo, entre otros.



Hoy, la Fiscalía señala que la visita “no constituye por sí sola delito de fraude procesal”.



La primera investigación contra Espín y Cadena se abrió cuatro días después de la visita realizada por ambas.



Se las acusó por “oferta de tráfico de influencias”.



La formulación de cargos se produjo el 27 de diciembre del 2018. El 20 de marzo del 2019 se reformularon cargos por el delito de “fraude procesal en el grado de tentativa”.



Según el artículo 272 del Código Penal, ese delito se configura cuando una persona oculta los instrumentos o pruebas, cambia el estado de las cosas, lugares o personas con el fin de inducir a engaño al juez.



Este proceso también derivó en su destitución de la curul de asambleísta. Esa decisión se tomó en octubre de 2018. El presidente de la Legislatura, César Litardo, dijo que no podrá volver al cargo. “Nuestra acción es política. La justicia tendrá su razonamiento”.





Los principales hechos sobre este caso



24/09/2018

La Fiscalía General ordena iniciar una instrucción previa en contra de la legisladora de la Revolución Ciudadana, Sofía Espín, y de la abogada Yadira Cadena.



13/10/2018

Con 94 votos afirmativos, 31 negativos y 7 abstenciones, el Pleno de la Asamblea destituyó a Espín, al considerar incompatibilidad de funciones por visitar a Falcón.



23/01/2019

El juez Iván Saquicela ordenó prisión preventiva en contra de la exasambleísta, por no presentarse cada ocho días a la Corte del Guayas. Ella había salido del país en octubre.



16/11/2019

Espín viajó de Bolivia, en donde tenía asilo, hacia México para continuar con protección. Esto, debido a la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de la República.