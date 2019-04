Diana Salazar juramenta como Fiscal General del Estado ante el Parlamento

LEA TAMBIÉN

Lady Diana Salazar Méndez estará al frente de la Fiscalía General del Estado en Ecuador hasta el 2025. La tarde de este lunes, 8 de abril del 2019, la jurista de 37 años, nacida en Ibarra, fue posesionada como Fiscal en el Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito.

Elizabeth Cabezas, titular de la Legislatura, presidió la sesión plenaria y tomó el juramento a la nueva responsable del organismo a cargo de dirigir la investigación preprocesal y procesal penal en el país.



Salazar obtuvo una calificación de 88,17 puntos sobre 100 en el concurso de méritos y oposición que llevó adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T). Fue la mejor puntuada en el proceso.



Antes de ingresar al Pleno, Diana Salazar fue recibida por Cabezas en el despacho presidencial de la Legislatura. La Fiscal estuvo acompañada de sus familiares en el hemiciclo de la Asamblea. Luego de firmar el acta de posesión, recibió la felicitación de legisladores.

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, posesionó a Diana Salazar. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO



La posesión se produjo luego de que no se diera paso a un pedido del bloque legislativo afín al expresidente Rafael Correa. La asambleísta Amapola Naranjo, del bloque correísta, planteó una moción para cambiar el orden del día: propuso que Elizabeth Cabezas se "exima" de dirigir la plenaria, mientras avanza la investigación de la comisión multipartidista en su contra, por un audio filtrado. Sin embargo, esa postura no fue aprobada en el Pleno.



Al acto de posesión de la fiscal Salazar llegaron las autoridades de otras funciones del Estado, cómo Íñigo Salvador Crespo, procurador General; Julio César Trujillo, presidente del Cpccs-T; Pablo Celi, contralor subrogante; María Paula Romo, ministra del Interior, entre otros funcionarios.



Salazar cursó sus estudios en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Es especialista en derechos humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar y en Derecho Penal Económico por la Universidad de Castilla-La Mancha (España).



La ahora Fiscal General lleva más de 18 años vinculada a la carrera judicial. En el 2016, fue conocida por investigar, como fiscal, el llamado caso FIFA Gate en Ecuador, por el cual se encuentra preso Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



En el 2017, también en la Fiscalía, Diana Salazar investigó el caso Odebrecht, por actos de corrupción de la constructora brasileña para acceder a contratos del Estado en los sectores energéticos durante el régimen de Correa. La entonces fiscal vinculó al entonces vicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra preso en la cárcel de Latacunga.



La Constitución contempla en su artículo 196 que "la Fiscal o el Fiscal General del Estado desempeñará sus funciones durante seis años y no podrá ser reelegido; rendirá un informe anual a la Asamblea Nacional".