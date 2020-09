Diana Salazar: 'La justicia se está inaugurando en el país'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dio declaraciones luego de conocerse la sentencia del Tribunal de Casación que inadmitió los recursos planteados por 16 de los 20 procesados en el caso Sobornos.

En el edificio de la Corte Nacional señaló, la tarde de este lunes 7 de septiembre, que este caso sienta un precedente en la justicia. “El día de hoy no ha ganado la Fiscalía General del Estado. Todo el Ecuador ha sido el vencedor, porque la justicia se está inaugurando en el país. Que este sea un mensaje claro: No importa que estés en las más altas estructuras del poder, la ley es para todos”.



Para ella, la sentencia del Tribunal confirmó que existió “una estructura” delictiva desde el Gobierno para que desde los altos cargos se solicite dinero a empresas para financiar necesidades de Alianza País (AP) para luego obtener contratos con el Estado.



Sobre el voto salvado del juez Milton Ávila, la Fiscal explicó los dos puntos en los que él no coincidió con el resto del Tribunal de Casación conformado por Lauro de la Cadena y José Layedra.



“Él (Ávila) no estaba de acuerdo en que se les haya aplicado, en resumen, una pena de ocho años, sino que (debía ser) de seis años. Pero él no se ha apartado sobre la participación, la responsabilidad y la existencia material de la infracción”.

#CasoSobornos | Fiscal Diana Salazar celebra fallo de Tribunal de Casación contra Rafael Correa y habla de voto salvado de conjuez: “Él no se ha apartado sobre responsabilidad y existencia material de la infracción”, sino sobre el tiempo de la sentencia



Video: @patoteran_photo pic.twitter.com/Z3t3xkCAIE — El Comercio (@elcomerciocom) September 7, 2020



Según la Fiscal, Ávila también habría hecho una corrección con relación a Viviana Bonilla y Cristian Viteri. “Indica que ellos se han beneficiado posterior a la realización de este acto y que eso ya caería en tema de encubrimiento que ya no es un tipo penal, sino que correspondería a un fraude procesal”.



Salazar indicó que superado este caso, que atrajo la atención nacional, “continuarán con su trabajo en otros casos que ahora ameritan la atención de nuestra institución”.



Casi al finalizar su intervención, agradeció a los equipos de Fiscalía, de los agentes de Policía, de los peritos que actuaron para lograr la sentencia.