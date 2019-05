Diana Coloma: 'Santo Domingo aún no es inclusiva para las personas con discapacidad'

LEA TAMBIÉN

Diana Coloma, de 26 años, es la primera persona con discapacidad visual en ocupar una concejalía en Santo Domingo. Su primera semana de labores no fue fácil, debido a que el Municipio no está acondicionado para personas no videntes.

Un asesor debió acompañarla hasta su oficina, en el segundo piso del Palacio Municipal. Sin embargo, Coloma señala que el difícil acceso solo fue una oportunidad para trabajar en la inclusión para las personas con discapacidad.



Su primer trabajo como concejal será habilitar el ascensor para el público, debido a que hasta la administración anterior era de uso exclusivo de las autoridades. También se construirán rampas y un cajero exclusivo para personas con discapacidad y de la tercera edad.



Pero su proyecto va más allá. Ella afirma que en sus recorridos durante la época electoral pudo constatar que Santo Domingo no es una ciudad inclusiva para personas con discapacidad, mujeres embarazadas o adultos mayores. Por eso, ella busca el apoyo del Concejo Municipal para que los proyectos que se aprueben sean incluyentes. “La pérdida de la visión se convirtió en un aliado para entender mejor las necesidades de las personas”.



Coloma perdió la visión, durante una mala práctica médica en una cirugía. Tenía 19 años y era modelo. Ella recuerda que al principio sintió que su vida no tenía sentido y que ya no podría cumplir ninguno de sus sueños.



En medio de una depresión por no poder continuar con su vida habitual, tomó la decisión de suicidarse. “Aún tengo las marcas en mis muñecas. Pero tocar fondo me hizo entender que debía luchar”.



Desde entonces se vinculó al trabajo social con personas con discapacidad. Ella les contaba su experiencia y aconsejaba a los jóvenes que estaban pasando por situaciones similares. También trabajó en organizaciones que luchaban contra el maltrato a la mujer y a los animales. Además, ha impulsado junto a otros jóvenes del movimiento Acción Juvenil, la creación de la universidad estatal en la provincia.



A la par, decidió romper esquemas y participar en el concurso Reina del Carnaval 2018, representando a la colonia bolivarense. “Mi discapacidad no fue un limitante para desfilar, participar en el pregón, tomarme fotos en traje de baño o lucir con orgullo mi traje típico”.



En 2017, Diana Coloma incursionó por primera vez en la política con el movimiento Centro Democrático Nacional como candidata a asambleísta. Ella recuerda que estaba segunda en la lista, pero los votos en plancha no la favorecieron.



En 2018, la alianza Democracia Sí – Construir le propuso participar como asambleísta. Luego de haber aceptado ese reto, se enteró que estaba embarazada. “Mi esposo y yo nos habíamos resignado a una vida sin hijos luego de haber intentado varios tratamientos”.



Ahora el tiempo de la concejal se divide entre su familia y el Concejo Municipal. “Quiero que cuando mi hijo pregunte sobre quién es su mamá, le digan que ella luchó por cambiar a Santo Domingo y que él era mi motivación”.

Ella se enfocará en la accesibilidad de Santo Domingo, la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, campañas para disminuir la violencia hacia la mujer y la creación de la universidad.