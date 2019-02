Familia de Diana Carolina presentó una demanda en contra de la Policía

LEA TAMBIÉN

Los familiares de Diana Carolina, víctima del femicidio que ocurrió el 19 de enero del 2019, en la capital de Imbabura, presentaron una denuncia contra la Policía Nacional.

El trámite se realizó la tarde de este 19 de febrero en la Fiscalía de Imbabura, a un mes del crimen que causó conmoción nacional.



Este es el segundo proceso judicial relacionado a la muerte de la ciudadana de 22 años, que perdió la vida a causa de varias puñaladas que le ocasionó Yordis L. El implicado está detenido en la Cárcel Regional de Latacunga (Cotopaxi). En el primer caso por femicidio concluyó la instrucción fiscal, que duró 30 días.



Según Marlon Jácome, abogado defensor de los parientes de la fallecida, la demanda presentada es por elusión de responsabilidades. De acuerdo al artículo 291 del Código Orgánico Integral Penal, esta infracción hace referencia al servidor de las Fuerzas Armadas o Policía que eluda su responsabilidad en actos de servicio, cuando esta omisión cause daños a una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año.



“Estamos convencidos que el caso no concluye con la sanción del femicidio. El país quiere saber por qué no actuó la Policía durante el suceso que se desarrolló a lo largo de 90 minutos”, explica el abogado.



El objetivo de la defensa es que la Fiscalía determine responsabilidades, en caso de haberlas, contra los uniformados que estuvieron vinculados al caso.



Como parte del presunto proceso de elusión solicitarán la reconstrucción de los hechos. Esta parte no se realizó, dentro de la instrucción fiscal por la muerte de la mujer, que dejó en la orfandad a dos hijos. Sin embargo, ahora deberá ejecutarse para recolectar detalles en torno a la actuación que tuvieron los agentes de la Policía, la noche de la tragedia.



Este proceso se realizará a la par de la investigación que hace la institución policial.



Entre tanto, los familiares ofrecerán una ceremonia religiosa el 23 de febrero próximo, en la iglesia de La Dolorosa, en Ibarra, en memoria de Diana Carolina.