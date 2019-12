Diana Atamaint dice que CNE colaborará con la Fiscalía en investigación sobre exfuncionario

LEA TAMBIÉN

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, señaló que este miércoles 4 de diciembre del 2019 presentará ante la Fiscalía un documento en el que el organismo pedirá que se hagan todas las investigaciones para verificar si hubo un posible tráfico de influencias al interior del organismo.

Esto lo hará luego de la detención de Luis Loyo, exdirector nacional de Procesos Electorales del CNE, que está involucrado en un presunto tráfico de influencias y fue separado del cargo.



“Queremos saber si tuvo incidencia dentro de la institución. Por ello, voy a pedir a la Fiscalía que también se investigue de los actos dentro de la institución, de haber esos delitos que se aplique todo el rigor de la Ley”, dijo Atamaint en Guayaquil.



La presidenta explicó que en este caso ya se hizo una investigación interna. En un informe, especificó, se muestra que se dispuso que los departamentos de Talento Humano y Administrativo realicen las investigaciones respecto a las posibles irregularidades que habría estado cometiendo el exfuncionario.



“Tengo los resultados y también son parte de lo que se entregará a la Fiscalía”. No obstante, dijo que “hasta el momento no se encontró absolutamente nada”.



Afirmó además que no se puede culpar a terceras personas de la institución. En esa línea, dijo que hay parientes cercanos del vicepresidente del CNE, Enrique Pita. “No podemos pensar que los actos delincuenciales cometidos por sus familiares sean el reflejo de lo que el vicepresidente cumple en el CNE”.



Atamaint se refirió además a las reformas electorales que aprobó la Asamblea Nacional. Refirió que el Ecuador tiene ahora la oportunidad de profundizar y madurar la democracia con las reformas.



“Si bien no es todo lo que aspirábamos, son elementos fundamentales, reglas con las que iremos a las elecciones presidenciales del 2021 en mejores condiciones, con más equidad, participación”, acotó.



Afirmó que se mejora el control del gasto electoral, la transparencia del sistema informático y se permite la depuración del padrón electoral. También recordó que el cambiar el método de D'Hondt por el de Webster, para la asignación de escaños, permitirá una mayor representación de las minorías.



Sobre diferencias al interior del CNE, afirmó que todos los consejeros tienen la voluntad política para tomar decisiones. “Ahora estamos trabajando en los cambios del sistema informático”.



Finalmente Atamaint se refirió sobre el pedido de juicio político en su contra. Respondió que como funcionaria es su deber rendir cuentas sobre “todas aquellas planteadas dentro de este posible juicio”.