En el Día del Padre no se aglomere y respete el distanciamiento interpersonal

Para este Día del Padre no se quiere que haya más enfermos con el covid-19, como ocurrió luego de las celebraciones del Día de la Madre, del 10 de mayo del 2020.

Después de esa fecha, el contagio con el virus aumentó en el país, debido a la aglomeración y al contacto directo que hubo entre las personas, que festejaron o hicieron reuniones para celebrar a las madres.



Lo prudente es tener el distanciamiento social, para evitar el contagio con el virus. También, usar obligatoriamente la mascarilla y lavarse las manos con frecuencia.



Por esta razón, el Servicio Nacional de Gestión y Emergencias envió este sábado 20 de junio del 2020 mensajes a los teléfonos celulares de los ecuatorianos, como este: “En el día del Padre, llámalo, no lo visites, el coronavirus es mortal. Su salud está en juego. COE Nacional”.



Las recomendaciones son evitar tener contacto personal, sobre todo con los padres adultos mayores, que son vulnerables a contraer el coronavirus. La sugerencia es que no haya interacción, especialmente de las personas que no conviven con sus padres y que han estado en contacto con otras personas, por razones laborales.



En Esmeraldas y otros cantones del país se evidenció que los casos de enfermos con el covid-19 aumentaron, luego de dos semanas del festejo de las madres, según los reportes del Comité de Operaciones de Emergencia cantonal (COE).



En los primos ocho días de mayo se contabilizaban 283 casos, pero luego empezaron a subir exponencialmente. El 15 de mayo se tuvieron 394 casos y ese mes terminó con 1 307.



Este aumento comenzó luego de la celebración del Día de la Madre, el 10 de mayo. Según el COE, ese día hubo mucho desorden en la ciudad, por la falta de distanciamiento, y no se cumplieron las normas de bioseguridad, como el uso alcohol, gel antibacterial y mascarillas.