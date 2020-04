Un Día Mundial de la Salud, para agradecer al personal médico, que enfrenta al covid-19

LEA TAMBIÉN

"No es una fecha para celebrar. Este 7 de abril es un día para solidarizarnos con los médicos y todos los profesionales sanitarios, inclusive con los administrativos. Cada jornada se exponen no solo a contagiarse con esta enfermedad transmisible sino a problemas de salud mental. La única forma de mostrar ese reconocimiento como sociedad es seguir las medidas de higiene, específicamente lavado constante de manos y además seguir las normas de restricción, no salir de casa, para lograr contener la expansión del virus", anota Víctor Álvarez, presidente del Colegio Médico de Pichincha.

Desde hace 72 años, cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud. En este 7 de abril del 2020, el planeta entero se enfrenta al covid-19. Se ha superado el 1 000 000 de personas contagiadas y hay alrededor de 80 000 muertes. En Ecuador, hasta el lunes 7 de abril, se registraron de modo oficial, 3 747 casos confirmados; el 67,6% está en Guayas, son 2 534 infectados. En Pichincha son 395 y en Los Ríos, 158. En Azuay, 100.



Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, desmintió el lunes al viceministro Ernesto Carrasco, quien el domingo aseguró que en el país hay 1 600 trabajadores de la salud infectados y 10 fallecidos, más del 43% del total de contagiados. Zevallos sostuvo que son 417 médicos, enfermeras y más personal médico. Aunque admitió que "mil y pico" son casos sospechosos.



En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud estableció el Día Mundial de la Salud, para celebrar el aniversario de la fundación de la OMS. Varias entidades y personas, a través de sus redes sociales, han expresado saludos. Por ejemplo, ONU Cambio Climático escribió en su cuenta de Twitter: "En este #DíaMundialdelaSalud nos unimos al agradecimiento en todo el mundo a todas aquellas personas que nos ayudan a mantenernos sanos durante la pandemia de la covid-19. Sus contribuciones y el amor a la humanidad son una inspiración para todos nosotros".

Desde Twitter, el Ministerio de Salud de Ecuador escribió: "En el #DíaMundialdelaSalud reconocemos a todos los miembros del personal de salud que se encuentran en cada rincón del país, atendiendo y velando incansablemente por el bienestar de todos los ecuatorianos. ¡Gracias héroes, sin ustedes sería imposible!".

También dijeron: "A tí que estás en la primera línea de la batalla contra el covid-19, hoy más que nunca queremos agradecerte por tu ardua labor en cada una de las unidades de salud del país. Mientras todos se quedan en casa, tú estás ayudando a los otros, aún dejando de lado a toda tu familia. Gracias por esta entrega, gracias por darnos vida".

Melissa Cadena, posgradista de Anastesiología de la Universidad Central, comenta que este 7 de abril, la OMS había programado reconocer la labor de enfermeras y parteras. Pero en las circunstancias que se encuentra el mundo, enfrentando a la pandemia que es el covid-19, cree que la fecha sirve para hacer un llamado de atención para que todo el personal sanitario sea respetado, sea reconocido y tratado con dignidad,



"Tres elementos son fundamentales para que se pueda brindar una atención con calidad, calidez y seguridad y habría que analizar si contamos con lo último".



La médica posgradista recordó que ellos ven a Hipócrates como el padre de la medicina; en 1947 se hizo un decálogo de juramentos para el personal que ejerce el arte de la medicina. Pero en esa época se ejercía de forma diferente, con menos riesgos y sin enfermedades nuevas. Se reconocía más la labor de los médicos, por ejercer el arte de salvar vidas. En el 2017, cuenta, la Asociación Médica Mundial actualizó el contenido de ese juramento hipocrático que hacemos al recibirnos como profesionales. Nos instan a cuidar de nuestra propia salud.

"Médicos extenuados, con emergencias abarrotadas; con el temor porque nos enfrentamos a algo que no conocemos, hay el temor de contagiarnos. No es solo agradecer a los médicos sino también dar los equipos para cuidarnos".