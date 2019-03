Guayaquil firma una carta para pedir que se cumplan las políticas para erradicar la violencia contra la mujer

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“¿Qué quiero de regalo por el Día de la Mujer? Igualdad de derechos y de oportunidades”. Una vida libre de violencia, de respeto y paz, sin piropos machistas fueron algunos de los pedidos que se repitieron este viernes 8 de marzo de 2019 en la Plaza de la Administración, junto al Municipio de Guayaquil.

En este espacio, ciudadanos y representantes de organizaciones firmaron una carta de declaración por el Día Internacional de la Mujer. El manifiesto pide el compromiso del Estado en destinar los recursos económicos y humanos necesarios para erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Y el compromiso de los funcionarios públicos para brindar atención cálida y eficaz a las víctimas de violencia.



La carta también incluye el compromiso de la sociedad civil, mediante acciones en el ámbito público y privado para erradicar los estereotipos que marcan la desigualdad entre hombres y mujeres.

La Plaza de la Administración, en el centro de Guayaquil, fue copada con carteles por el Día Internacional de la Mujer. Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO



Gina Galeano es la coordinadora de 'Amiga, ya no estás sola', un programa municipal que da soporte a mujeres en situación de violencia. Antes de leer públicamente el manifiesto recordó que es necesario romper el silencio y recobrar el sentido del Día de la Mujer.



“Mis recuerdos desde niña sobre este día emblemático es que se ha tergiversado lo que significa… Queremos respeto, tolerancia, queremos tener voz... Rechazamos el acoso, los abusos, el femicidio, el silencio”.



La plaza se llenó con rótulos marcados con esas frases. En el centro de ellos se levantó una torre negra grabada con los nombres de Ana, Iralda, Rita, Nelly, Inés… Y junto a ellos se leía: ‘que tu nombre no sea parte de esta lista’.



Beatriz Bordes, presidenta de la fundación María Guare y representante de la mesa de género ante el Cabildo, hizo un balance de los esfuerzos para el cumplimiento de los derechos de las mujeres fijados en la Constitución, como el derecho a la seguridad, a la educación, a vivir libre de violencia…



“En este momento vivimos un S.O.S. (…). Solo entre enero y febrero de este año, 11 mujeres murieron a causa de la violencia. Y desde el 2014 hasta fines de 2018, 600 mujeres han muerto. ¿Cómo es posible que los ciudadanos sintamos que no pasa nada?”.



En febrero de 2018 se publicó la Ley Orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La normativa establece la creación de un Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Este sistema administraría un registro único de violencia y un observatorio nacional para elaborar estudios y propuestas.



La asambleísta Dallyana Passailaigue asegura que la ley no se ha implementado por falta de recursos. “Esto ha derivado en que a las mujeres nos sigan asesinando en las calles y en nuestros hogares”.



En Guayaquil, el Municipio emitió en el 2017 la ordenanza para la Igualdad entre los géneros, la prevención de la discriminación y la erradicación de todas las formas de violencia basada en género. De esta normativa surgió Amiga, ya no estás sola, que desde su creación ha atendido a 1 500 mujeres en situación de violencia.