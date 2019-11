Desde 1965, Ecuador celebra el Día del Himno Nacional el 26 de noviembre

LEA TAMBIÉN

Este martes 26 de noviembre se celebra el Día del Himno Nacional del Ecuador. La canción patria fue escrita por el político, poeta y pintor ambateño Juan León Mera en 1865. Posteriormente estos versos fueron musicalizados por el artista francés Antonio Neumane.

Desde hace 154 años, el Himno se ha mantenido como un referente de la Patria y se lo entona en actos oficiales, en las escuelas y colegios y en los eventos formales de instituciones públicas y privadas. A lo largo de los años ha tenido algunos ajustes, pero se ha mantenido casi intacto desde su creación.



La letra de este símbolo patrio consta de un coro y seis estrofas, originalmente compuestas en tono Si bemol mayor. Pero, desde la década de 1970 se interpretan solamente el coro y la segunda estrofa del original. Este ha sido uno de los ajustes que ha tenido el Himno Nacional a lo largo de su historia.

La decisión de acortar la canción emblema de Ecuador la tomó la Junta Militar que gobernó Ecuador entre 1976 y 1979 y que estuvo presidida por Alfredo Poveda. Según el historiador Fernando Muñoz, se tomó esta decisión ya que es muy extenso y la gente no se lo sabía bien.



El 26 de noviembre fue establecido como el Día del Himno Nacional del Ecuador en 1965, al cumplirse el primer centenario de la letra escrita por Mera y para celebrar y honrar a este símbolo patrio.



Otro ajuste que tuvo el Himno Nacional fue en 2002, ese año el Congreso Nacional y la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería resolvieron que el Himno se ejecute en una tonalidad más baja de la que fue compuesta, pasó de Si bemol mayor a Mi mayor. En ese mismo año se editó una versión coral del Himno y una versión en quichua que, actualmente, son las versiones oficiales de la canción patria.





Video: Himno Nacional interpretado por la Orquesta de Instrumentos Andinos (2014)

Himno Nacional del Ecuador



Coro

Salve oh Patria, ¡mil veces!

¡Oh Patria! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti!

Ya tu pecho, tu pecho rebosa.

Gozo y paz, ya tu pecho rebosa;

y tu frente, tu frente radiosa,

más que el sol contemplamos lucir.

Y tu frente, tu frente radiosa,

más que el sol contemplamos lucir.



I estrofa

Indignados tus hijos del yugo

que te impuso la ibérica audacia,

de la injusta y horrenda desgracia

que pesaba fatal sobre ti,

santa voz a los cielos alzaron,

voz de noble y sin par juramento,

de vengarte del monstruo sangriento,

de romper ese yugo servil.



II estrofa

Los primeros los hijos del suelo

que, soberbio; el Pichincha decora

te aclamaron por siempre señora

y vertieron su sangre por ti.

Dios miró y aceptó el holocausto,

y esa sangre fue germen fecundo

de otros héroes que, atónito, el mundo

vio en tu torno a millares surgir.



III estrofa

De estos héroes al brazo de hierro

nada tuvo invencible la tierra,

y del valle a la altísima sierra

se escuchaba el fragor de la lid;

tras la lid la victoria volaba,

libertad tras el triunfo venía,

y al león destrozado se oía

de impotencia y despecho rugir.



IV estrofa

Cedió al fin la fiereza española,

y hoy, oh Patria, tu libre existencia

es la noble y magnífica herencia

que nos dio, el heroísmo feliz;

de las manos paternas la hubimos,

nadie intente arrancárnosla ahora,

ni nuestra ira excitar vengadora

quiera, necio o audaz, contra sí.



V estrofa

Nadie, oh Patria, lo intente. Las sombras

de tus héroes gloriosos nos miran,

y el valor y el orgullo que inspiran

son augurios de triunfos por ti.

Venga el hierro y el plomo fulmíneo,

que a la idea de guerra y venganza

se despierta la heroica pujanza

que hizo al fiero español sucumbir.



VI estrofa

Y si nuevas cadenas prepara

la injusticia de bárbara suerte,

gran Pichincha! prevén tú la muerte

de la Patria y sus hijos al fin;

Hunde al punto en tus hondas entrañas

cuanto existe en tu tierra el tirano

huelle solo cenizas y en vano

busque rastro de ser junto a ti.