La devolución de IVA a exportadores será inmediata en Ecuador

Los exportadores accederán a la devolución inmediata del impuesto al valor agregado (IVA) desde fines de este abril del 2019.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió la circular 1900000015, que se publicó en el Registro Oficial el pasado 5 de abril, para definir el procedimiento para que los empresarios de este sector puedan acceder al beneficio.



La medida es parte de la Ley de Fomento Productivo, en vigor desde agosto, y que busca inyectar liquidez para dar impulso al sector.



Las exportaciones no petroleras crecieron 2,5% en el primer bimestre, comparado con igual período del 2018.



El resultado se debe a que los envíos de los cuatro productos tradicionales registraron un crecimiento, excepto el atún y el café, que decrecieron.



La cifra refleja una recuperación después de que en enero pasado se registrara una caída del sector.



De todos los productos, el que más creció fue el cacao, gracias a nuevos cultivos que comenzaron a producir.

Además, el cacao se vendió a mejor precio. La tonelada (t) está en USD 2 400, unos 300 más que hace un año, ­explicó Juan Pablo Zúñiga, titular de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao). Pero el directivo aclara que aún no se alcanza la cifra de hace cinco años (USD 3 000 por t), por lo que el sector aún está en crisis.



Para el presidente de Anecacao, todavía falta trabajo por hacer en el campo, para ayudar a elevar la productividad del sector, de manera que los productores no se vean tan afectados por la caída de los precios. El acceso a créditos blandos ayudaría.



La exportación de banano mantuvo el primer lugar en las exportaciones no petroleras hasta febrero. Y registró un crecimiento del 1%.



A este sector le siguió el camarón. Sin embargo, José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), explicó que las cifras de exportación son positivas solo en cuanto a la productividad del sector, puesto que el tonelaje del crustáceo exportado creció un 20%.



Pero los exportadores están preocupados porque el precio internacional está a la baja por una sobreoferta mundial del crustáceo.

La exportación de café cayó nuevamente en febrero pasado, confirmando la tendencia a la baja. Foto: Archivo EL COMERCIO



Asimismo, las mayores ventas de flores se explican porque desde finales de enero e inicios de febrero se exportó un mayor volumen para la temporada de San Valentín. “Hubo una mayor demanda”, dijo Pablo Viteri, gerente de Pacific Bouquet.



Junto con este sector, las exportaciones textiles y la elaboración de prendas de vestir también crecieron en este período. Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, mencionó que esta es una noticia positiva para este sector, que viene creciendo desde el 2017.



Atribuye este resultado, en parte, a las negociaciones que se hicieron a fines del 2018 y empezaron a concretarse este año. También consideró que influyeron las mejores condiciones para exportar a Colombia.



Sin embargo, el comportamiento de estos sectores no fue suficiente para levantar las exportaciones totales, que en su conjunto cayeron 1%, arrastradas por la caída del precio del petróleo.



Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, explica que pese a la recuperación de los envíos no petroleros preocupa la caída importante que registran algunos sectores.



Uno de ellos es el café. En volumen, la actividad cayó entre enero y febrero unos 25 600 sacos (de 60 kilos cada uno), según datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Café. Para Pablo Pinargote, gerente del gremio, esto es producto de que el sector aún no cuenta con un “apoyo real” del Gobierno, con líneas de crédito que le permitan mejorar la liquidez.



La caída de los precios internacionales es otro factor. El quintal se está cotizando en USD 90, entre 40 y 50 menos que el año pasado, lo que ha dificultado cubrir los costos de producción. “Tenemos desde el 2012 una caída vertiginosa, en apenas seis años se ha caído un 70%”.



Legarda dijo que la devolución inmediata del IVA es una medida importante y ayudará en parte a levantar al sector. “El SRI nos ha dicho que el mecanismo funcionará a finales de mes. Antes teníamos que esperar mucho para que se devuelvan esos dineros”. Pero cree que se debe acelerar la presentación de las reformas laborales.