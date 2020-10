IVA se devolverá a adultos mayores automáticamente

LEA TAMBIÉN

La devolución del impuesto al valor agregado (IVA) para adultos mayores será automática cuando se adquieran bienes o servicios de primera necesidad en las que reciban comprobantes electrónicos: facturas y notas de débito.

Se trata de una nueva disposición del Servicio de Rentas Internas (SRI), estipulada en la resolución 059, del pasado 28 de septiembre, que entrará en vigencia cuando se publique en el Registro Oficial. La entidad explicó que la implementación de la medida será paulatina, conforme los establecimientos adapten sus sistemas informáticos.



Los usuarios que han pedido la devolución no deben hacer ningún trámite, pero aquellos que quieran acceder a este beneficio por primera vez deben registrarse en el SRI personalmente una sola ocasión.



El reembolso automático se aplicará en cada compra sobre el valor del IVA generado en consumos personales, que no estén relacionados o destinados para actividades comerciales. Son considerados bienes y servicios de primera necesidad artículos de vestimenta, vivienda, salud, alimentación, educación, comunicación, cultura, deporte, y transporte y movilidad.



En la práctica, por ejemplo, si un adulto mayor compra artículos autorizados valorados en USD 112, incluido el IVA, en una tienda que emite facturas electrónicas, la devolución será instantánea y se reflejará en el comprobante. Al momento del pago el contribuyente cancelará USD 100, confirmó el Servicio de Rentas Internas.



Por el contrario, si dentro de su lista de compras constan bienes no permitidos la devolución no aplicará sobre todo el IVA generado en la transacción.



Funcionará mediante un código de confirmación proporcionado por el SRI. El adulto mayor debe entregar esta clave al establecimiento, como cuando se da el número de cédula en un supermercado al que se está afiliado para que aplique un descuento y, de esta manera, pagar menos.



Al cumplir los 65 años de edad, las personas tienen derecho a la devolución del IVA.



A partir de enero del 2020, el monto máximo mensual de devolución que se puede solicitar es USD 96.



Este año el reembolso por parte del Estado tuvo retrasos por varios meses, debido a la escasez de recursos en la caja fiscal. Según el SRI, entre enero y septiembre se recibieron alrededor de 1 millón de solicitudes, de las cuales 964 000 ya han sido acreditadas. La entidad no especificó los montos entregados y pendientes.



Fernando Rodríguez, de 70 años, asegura que esperó desde marzo pasado por la devolución de varios impuestos, pese a que el trámite y confirmación del SRI no demoraron. Para él, este es un mecanismo que le brinda liquidez.



Justamente porque el reembolso representa un ingreso extra, derivado de la crisis que enfrenta el país este año más adultos mayores han buscado este servicio. Así lo describe Jorge Velasteguí, director ejecutivo de Solucon, una empresa que asesora a compañías y personas naturales.



Antes de la pandemia, la firma gestionaba, en promedio, solicitudes de dos adultos mayores por mes, pero ahora se tramitan alrededor de nueve casos. El interés por la devolución crece, dice Velasteguí.



El experto agrega que, por desconocimiento de la norma, hay quienes hacen adquisiciones para terceros y las quieren pasar por propias, lo cual no es permitido; por ejemplo, compran pañales para el nieto.



La eliminación de la devolución del IVA para la tercera edad a partir del 2022 es parte de la reforma tributaria acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se prevé que este tema se incluya en la reforma que presentá el siguiente Gobierno en septiembre del 2021, si desea mantener el apoyo del ente.



Para el experto Javier Bustos, socio de la firma ABC Tax, la propuesta es coherente dado que el esquema vigente en la actualidad favorece a quienes tienen mayores ingresos.



El abogado argumenta que -según cifras oficiales- el 45% de adultos mayores no accede al beneficio tributario, ya que vive en la pobreza y extrema pobreza y, por tanto, tienen poca capacidad adquisitiva y solo consumen la canasta básica.



El docente Gabriel Galán sostiene que de retirarse la devolución se atenta contra un derecho adquirido de un grupo vulnerable. “Se comprende que quieran racionalizar el gasto tributario, pero no afectando derechos”.